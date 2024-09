ETV Bharat / health

ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಧಿಕ ತೂಕದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯ: ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾಗಿಯೇ ದಿವ್ಯೌಷಧ - HEALTH BENEFITS OF RAGI MALT

What is the Benefits of Drinking Ragi Malt : ರಾಗಿ ತಿಂದವ ನಿರೋಗಿ ಎಂಬುದು ಜನಜನಿತ ಮಾತು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಪೋಷಾಂಶಯುಕ್ತ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ. ರಾಗಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಈ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಖ್ಯಾತ ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಶ್ರೀಲತಾ.

ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಅಯೋಡಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮೈಲೇಸ್ ಎಂಬ ಕಿಣ್ವವು ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ.ಶ್ರೀಲತಾ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ದಿನವಿಡೀ ಶೂ, ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುತ್ತೀರಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ - Side Effects of Wearing Shoes

ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ನಿತ್ಯ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್​ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಇದನ್ನು ಅನುದಿನವೂ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬಹುದು.

ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ, ಕಾಲ್ಸಿಯಂ: ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ರಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಯಸ್ಕರು ರಾಗಿ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಶ್ರೀಲತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಇದನ್ನು ಓದಿ:70 ವರ್ಷದ ರೈತನ ಪಿತ್ತಕೋಶದಿಂದ 6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲು ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು! - Gallstones