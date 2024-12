ETV Bharat / health

ತೆಳುವಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ: ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್​ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಹುಬ್ಬುಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ - BEST TIPS FOR THICKER EYEBROWS

These Oils to Help You Grow Thick Eyebrows: ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬುಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಖವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹುಬ್ಬುಗಳು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್​ಗಳು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ: ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯು ಹುಬ್ಬುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ - ಎ, ಇ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕೂದಲು ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಹನಿ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ: ಇದು ಕಂಡೀಷನರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್: ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹುಬ್ಬುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್​ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹುಬ್ಬುಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪೂರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.