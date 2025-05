ETV Bharat / health

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಅಪಾಯ - ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ - SIGNS OF LIVER TOXICITY

May 3, 2025

What are the signs of liver toxicity: ಯಕೃತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಯಕೃತ್ತು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ (Fatty liver), ಜೊತೆಗೆ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಸಿರೋಸಿಸ್ (Liver Cirrhosis), ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಸೋಂಕು (Liver Infection), ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ವೈಫಲ್ಯ (Liver Failure) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹೊಟ್ಟು ಉಬ್ಬುವುದು: ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್​ ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಯುಭಾರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆಗಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಅದು ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗವು ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಯಕೃತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆಯಾಸ & ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದಣಿದ, ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆ & ತುರಿಕೆ: ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮೊದಲು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಚರ್ಮ ಒಣಗಿ ನಿರ್ಜೀವವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಕೃತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.