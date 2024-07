ETV Bharat / health

ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ?; ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡಿ - Over Fermentation of Idli and Dosa

ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ( ETV Bharat )

How to Avoid Over Fermentation of Idli and Dosa Batter : ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೋ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ವಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟು ಹಲವು ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್​​​​ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಹುಳಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಹಳಸಿ ಹೋಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉಬ್ಬುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರುಬ್ಬಿದ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಬರದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು?: ರಾತ್ರಿ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿ ಇಟ್ಟಾಗ ತಾನಾಗಿಯೇ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಹುಳಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲವರು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹುದುಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಅಥವಾ ದೋಸೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿಯೂತ, ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಯಾ, ಸೋಂಕಿನಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಪದರ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಹಳಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂತಹ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಸಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ.