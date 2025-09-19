ETV Bharat / health

ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಮನಸ್ಸೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ; ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ- ತಜ್ಞರು

Abnormal Child Behavior: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

CHILDREN MINDS STAGES BY AGE SIGNS OF MENTAL PROBLEMS CHILDREN MENTAL ILLNESS IN CHILDREN CHILD WITH ABNORMAL BEHAVIOR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 19, 2025 at 5:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Abnormal Child Behavior: ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಬೇಡಿ, ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹಾಗೂ ಏನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಕಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಡಿ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹದಿಹರೆಯದವರೆಗೆ, ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

CHILDREN MINDS STAGES BY AGE SIGNS OF MENTAL PROBLEMS CHILDREN MENTAL ILLNESS IN CHILDREN CHILD WITH ABNORMAL BEHAVIOR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆಯೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಮಗು ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋದಾಗ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು, ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರದಿರುವುದು ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತಗಳು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದು, ಊಟ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. 2 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಡೆದರೆ, ಅವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

CHILDREN MINDS STAGES BY AGE SIGNS OF MENTAL PROBLEMS CHILDREN MENTAL ILLNESS IN CHILDREN CHILD WITH ABNORMAL BEHAVIOR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 10ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿ ಏಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

0 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು:

  • ಮಗುವಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ,
  • 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ''ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ'' ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ
  • 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ
  • 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ, ಆಟವಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ.

ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಾರದು. ಶಾಲಾ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೋವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲವೇ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಏಮ್ಸ್ ಮನೋವೈದ್ಯ ವಿಜಯ ಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

CHILDREN MINDS STAGES BY AGE SIGNS OF MENTAL PROBLEMS CHILDREN MENTAL ILLNESS IN CHILDREN CHILD WITH ABNORMAL BEHAVIOR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

3ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು:

  • ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ.
  • ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ (ಹೈಪರ್​ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ).
  • ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು.
  • ಇತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು.
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿರುವುದು.
  • ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಷನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅಳುವುದು, ತಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಗಮನಿಸಬೇಕು.

6ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು:

  • ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಕೋಪವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೋಪವು ಅತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.
  • ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಗು ಹಿಂದುಳಿದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು.
  • ತಲೆನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದಿರುವುದು.
  • ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು.
  • ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು.
  • ಒಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದು, ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನದಿರುವುದು.

13 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು:

CHILDREN MINDS STAGES BY AGE SIGNS OF MENTAL PROBLEMS CHILDREN MENTAL ILLNESS IN CHILDREN CHILD WITH ABNORMAL BEHAVIOR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ದುಃಖ, ಕೋಪ, ಸಂತೋಷ, ಅಸಹ್ಯ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
  • ಅವರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
  • ಶಾಲಾ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಿಮೆ.
  • ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
  • ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು.
  • ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ತೆಳ್ಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

For All Latest Updates

TAGGED:

CHILDREN MINDS STAGES BY AGESIGNS OF MENTAL PROBLEMS CHILDRENMENTAL ILLNESS IN CHILDRENಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆIDENTIFY CHILD ABNORMAL BEHAVIOR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

Video: ಶ್ರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​​ - ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್​, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್​, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು; ಕೆಪಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್!

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ ಭಾರತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.