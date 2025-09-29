ETV Bharat / health

ಕಣ್ಣುಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು

Early Warning Signs Of Glaucoma: ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸಾಕಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಣ್ಣಿನ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇವುಗಳು ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಣ್ಣುಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 29, 2025 at 3:53 PM IST

3 Min Read
Early Warning Signs Of Glaucoma: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇಗ ಪತ್ತೆಯಾದಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಿದು ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಕಾಯಿಲೆ? ಈ ರೋಗದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಏನಿದು ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಕಾಯಿಲೆ? ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ಮುಂದುವರಿದ ನಂತರವೇ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೈಲೆಂಟ್​ ಆಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಸಕುಗೊಳಿಸುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಕುರುಡುತನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು 'ಕಣ್ಣಿನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡ (IOP) ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (National Library of Medicine) ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಗ್ಲುಕೋಮಾದ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು? ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೋವುರಹಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ: ಗ್ಲುಕೋಮಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ರಮೇಣ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. Glaucoma Australia ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮೇಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ: ಕೆಲವು ಜನರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮಸುಕಾದ ಅಥವಾ ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಗ್ಲುಕೋಮಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೀಪಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಭಾವಲಯಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದು: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಭಾವಲಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಪಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನಂತಹ ಪ್ರಭಾವಲಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೆಡ್‌ಲೈನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಮೇಣ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?

  • ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ತೀವ್ರ ನೋವು
  • ಕಡಿಮೆಯಾದ ಅಥವಾ ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ
  • ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ
  • ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಂಪು
  • ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯ ಭಾವನೆ

ಕ್ಲೀವ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳೇನು?

ವಯಸ್ಸು: 40 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಆನುವಂಶಿಕ ಇತಿಹಾಸ: ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ.

ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಇರುವ ಜನರು ತೆರೆದ ಕೋನ ಗ್ಲುಕೋಮಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರುವವರು ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಅಪಾಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಶಾಶ್ವತ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಯಮಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

