ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಕಾಟವೇ? ಹಿಕ್ಕೆಗಳು ಮಾರಕ, ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಪಾಯ - TIPS TO PREVENT PIGEONS

Published : April 8, 2025 at 5:22 PM IST

By ETV Bharat Lifestyle Team

Tips to Prevent Pigeons Away from Balcony: ಪಾರಿವಾಳಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ, ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಕಿಟಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಮನೆಗಳ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಡುಹಿಂಡಾಗಿ ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ? ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾರಿವಾಳದ ಹಿಕ್ಕೆಗಳು ಮಾರಕ: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಹಿಕ್ಕೆಗಳು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿಕ್ಕೆಗಳು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕೊಕಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಇವು ಧೂಳಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್‌ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಮೈಡಿಯಾ ಸಿಟ್ಟಾಸಿ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಿಟ್ಟಕೋಸಿಸ್ (ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಫಿವರ್) ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಾರಿವಾಳದ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಉಣ್ಣಿ, ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಗಳು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಪಾರಿವಾಳದ ಹಿಕ್ಕೆಗಳು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ Centers for Disease Control(CDC) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ?: