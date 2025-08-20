Earbuds side effects: ನೀವು ಬಸ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಸರವಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್' ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಯುವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅವು ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರವಣಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO), ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವದ 12ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಶ್ರವಣದೋಷದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಊತದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಓಟೋಲರಿಂಗೋಲಜಿ ಜರ್ನಲ್ (The Egyptian Journal of Otolaryngology) ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರವಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಇರಿಸಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ: 85 ಡೆಸಿಬಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಶ್ರವಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯುವಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 60-60 ನಿಯಮವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗರಿಷ್ಠ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಶೇಕಡಾ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಬದಲು ಪ್ರತಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನವು ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಶೇ. 50 ರಿಂದ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ, ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು clevelandclinic ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು ಕೊಂಚ ಉತ್ತಮ: ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಸಕ್ರಿಯ ಶಬ್ಧ ರದ್ದತಿ (ANC) ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ANC ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿನ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿನ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಶ್ರವಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮತೋಲನ ಅಂಗವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.