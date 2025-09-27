ETV Bharat / health

ನಿಮಗೆ ಹೈಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಐದು ಪ್ರಕಾರದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ತಜ್ಞರ ಮಾತು

ಪ್ರತಿದಿನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನರಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ(WHO) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೈ ಬಿಪಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಹೈಬಿಪಿ high blood pressure Tips to prevent high BP FOODS TO AVOID FOR HIGH BP
ಹೈಬಿಪಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 27, 2025 at 6:48 PM IST

4 Min Read
How To Control Blood Pressure: ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 30ರಿಂದ 79 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 1.28 ಬಿಲಿಯನ್ ವಯಸ್ಕರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ಶೇ.46 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಮಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೈಬಿಪಿ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹೈಬಿಪಿ high blood pressure Tips to prevent high BP FOODS TO AVOID FOR HIGH BP
ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳು (Getty Images)

ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ, ನೀರು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. NCBI ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2023ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.

ಇವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೋಡಿಯಂ ಸೇವನೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2,300 ಮಿಗ್ರಾಂಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ 1,500 ಮಿಗ್ರಾಂ) ಎಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೇರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದ್ರವದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೈಬಿಪಿ high blood pressure Tips to prevent high BP FOODS TO AVOID FOR HIGH BP
ಚಿಪ್ಸ್ (Getty Images)

2024ರ ಮೆಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು, ಕೃತಕವಾಗಿ ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಿದ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಸಿಹಿ ಅಲ್ಲದ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಪಧಮನಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಪೂರ್ಣ-ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಹೈಬಿಪಿ high blood pressure Tips to prevent high BP FOODS TO AVOID FOR HIGH BP
ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಪರೀಕ್ಷೆ (Getty Images)

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಡಿಯಂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬದಲಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು (ಕೋಳಿ, ಮೀನು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು), ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೈಬಿಪಿ high blood pressure Tips to prevent high BP FOODS TO AVOID FOR HIGH BP
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ (Getty Images)

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ, ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಹಾರ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ, ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವ ಜನರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಫೀನ್ ಇರುವ ಪಾನೀಯ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಬಲವಾದ ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಪಾನೀಯಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಫೀನ್ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಕೆಫೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಹೈಬಿಪಿ high blood pressure Tips to prevent high BP FOODS TO AVOID FOR HIGH BP
ಮದ್ಯಪಾನ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

2014ರ ಅಧ್ಯಯನವು ನಿಯಮಿತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ನರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

