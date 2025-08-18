ETV Bharat / health

ಕೋಝಿಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ - AMOEBIC ENCEPHALITIS

Amoebic Meningoencephalitis: ಮಾರಕ ಮೆದುಳಿನ ಸೋಂಕು ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್‌ನ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕೋಝಿಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

KERALA Brain Eating Amoeba amoebic meningoencephalitis ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಸೋಂಕು
ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಸೋಂಕು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 18, 2025 at 4:00 PM IST

3 Min Read

ಕೋಝಿಕೋಡ್ (ಕೇರಳ): ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಮಾರಕ ಮೆದುಳಿನ ಸೋಂಕು ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್‌ನ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟ ನಂತರ ಕೋಝಿಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಮಸ್ಸೆರಿಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಶಿಶು ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಸ್ಸೆರಿಯ 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.

ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿಯಿರುವ ಬಾವಿಯ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾವಿಯ ಕ್ಲೋರಿನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಇತರ ಬಾವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಳಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಕೆ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮರಸ್ಸೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಅನಯಾ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ ಇದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಳು. ಇದೀಗ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಳು.

ಏನಿದು ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ: ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಏಕಕೋಶಿಯ ಜೀವಿ ನೇಗ್ಲೇರಿಯಾ ಫೌಲೆರಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಿ ಸರೋವರಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದ ಈಜುಕೊಳಗಳಂತಹ ನಿಂತ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೀಬಾ ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ 1 ರಿಂದ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಸೇರಿವೆ. ಸೋಂಕು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಾಸನೆಯ ನಷ್ಟ ಸೇರಿವೆ. ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಆಲಸ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 97 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 22 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಟಿಕ್ಕೋಡಿ ಮೂಲದ ಅಫ್ನಾನ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?

  • ನಿಂತ ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
  • ಮೂಗಿನ ಹೊರಳೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈಜುವಾಗ ಮೂಗಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಳಸಿ.
  • ಖಾಸಗಿ ಬಾವಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋರಿನೇಟ್ ಆಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಕುದಿಸಿ.
  • ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಂತ ನೀರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣದ ಸೋಂಕಿನ ಮೂಲವು ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ತಲೆ ಅಥವಾ ಮೂಗಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಗಾಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೋಝಿಕೋಡ್ (ಕೇರಳ): ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಮಾರಕ ಮೆದುಳಿನ ಸೋಂಕು ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್‌ನ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟ ನಂತರ ಕೋಝಿಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಮಸ್ಸೆರಿಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಶಿಶು ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಸ್ಸೆರಿಯ 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.

ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿಯಿರುವ ಬಾವಿಯ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾವಿಯ ಕ್ಲೋರಿನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಇತರ ಬಾವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಳಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಕೆ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮರಸ್ಸೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಅನಯಾ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ ಇದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಳು. ಇದೀಗ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಳು.

ಏನಿದು ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ: ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಏಕಕೋಶಿಯ ಜೀವಿ ನೇಗ್ಲೇರಿಯಾ ಫೌಲೆರಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಿ ಸರೋವರಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದ ಈಜುಕೊಳಗಳಂತಹ ನಿಂತ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೀಬಾ ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ 1 ರಿಂದ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಸೇರಿವೆ. ಸೋಂಕು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಾಸನೆಯ ನಷ್ಟ ಸೇರಿವೆ. ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಆಲಸ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 97 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 22 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಟಿಕ್ಕೋಡಿ ಮೂಲದ ಅಫ್ನಾನ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?

  • ನಿಂತ ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
  • ಮೂಗಿನ ಹೊರಳೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈಜುವಾಗ ಮೂಗಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಳಸಿ.
  • ಖಾಸಗಿ ಬಾವಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋರಿನೇಟ್ ಆಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಕುದಿಸಿ.
  • ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಂತ ನೀರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣದ ಸೋಂಕಿನ ಮೂಲವು ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ತಲೆ ಅಥವಾ ಮೂಗಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಗಾಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

For All Latest Updates

TAGGED:

KERALABRAIN EATING AMOEBAAMOEBIC MENINGOENCEPHALITISಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಸೋಂಕುAMOEBIC ENCEPHALITIS

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025: ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ​ ​ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 14 ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಿಗದಿ!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​ ಅವರನ್ನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎನ್​​ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಆಟೋ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್​ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ​: ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ!

ಗೃಹ ಸಾಲದಾರರಿಗೆ SBI ಶಾಕ್​: ಹೋಮ್ ಲೋನ್​​ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಘಾತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.