'ನನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ₹50 ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು': ಭಾರತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು $1ರಿಂದ $2 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

American woman Kristen Fischer
ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಹಿಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಫಿಷರ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2025 at 7:08 PM IST

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಫಿಷರ್ ಅವರ ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್‌ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, "ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ 45 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಫಿಷರ್ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು $1ರಿಂದ $2 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಫಿಷರ್ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಫಿಷರ್ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಹತ್ವದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುರಿತು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​ ನೀಡಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (FMBA) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ TASS ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, FMBA ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ವೆರೋನಿಕಾ ಸ್ಕ್ವೋರ್ಟ್ಸೊವಾ ಪೂರ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ (EEF) ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಸಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಂಧ್ರದ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಖಾಸಗಿ ವಿವಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

