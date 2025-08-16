ETV Bharat / health

ಪಚ್ಛ ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಯಾರು ಬಳಸಬಹುದು, ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ? - KARPOORA HEALTH BENEFITS

Paccha Karpoora: ಪಚ್ಛ ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಯಾರು ಬಳಸಬಹುದು, ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?

ಪಚ್ಛ ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 16, 2025 at 6:49 PM IST

4 Min Read

Paccha Karpoora Amazing Benefits: ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಪಸ್ಮಾರದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಚ್ಛ ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರದ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೈವಿಕ ಸುವಾಸನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಲಡ್ಡು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪಚ್ಛ ಕರ್ಪೂರ (Getty Images)

ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ? ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಸುವಾಸನೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕವೇ? ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಪಚ್ಚೆ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಪಚ್ಚೆ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಕರ್ಪೂರ ಎಂಬ ಕರ್ಪೂರ ಮರದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೋರ್ನಿಯೊ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್‌ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕರ್ಪೂರ ಮರದ ತೊಗಟೆ, ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ನಂತರ ಈ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ವಿಧಾನ: ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟರ್ಪಂಟೈನ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಬ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ರಾಳ ಮತ್ತು ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಮರಗಳ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಟರ್ಪಂಟೈನ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ "ಆಲ್ಫಾ-ಪಿನೆನ್" ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವು ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಪೂರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು NCBI ಜರ್ನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ Therapeutic Potential of α- and β-Pinene: A Miracle Gift of Nature ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಚ್ಛ ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಲಡ್ಡು (Getty Images)

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಹಾರ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸಹ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರವು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಚ್ಚೆ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಲಿತರಾಗದಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧವು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರದ ಪರಿಮಳ ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ಸೈನಸ್ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಖಾದ್ಯ ಕರ್ಪೂರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪಚ್ಛ ಕರ್ಪೂರ ಮಿಶ್ರಿತ ಆಹಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು (Getty Images)

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ನರಮಂಡಲದ ಹಾನಿ: ಕರ್ಪೂರದ ವಿಷತ್ವವು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಇದು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ: ಸೇವಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೂ, ಅದು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕರ್ಪೂರ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.

ಯಾರು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?: ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಅಪಸ್ಮಾರ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಡುಗೆಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.

ಔಷಧಿಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

