ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?
ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
Published : September 21, 2025 at 8:02 AM IST
Iron Rich Meals For Kids: ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ತೂಕ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ಪವನ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮರು. ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣವು ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆಮ್ಲಜನಕವು ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪವನ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಸೂಪ್ ಅನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೂಪ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?:
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆಯಾಸ: ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಣಿದ ಭಾವನೆ.
- ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ: ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
- ಮಸುಕಾದ ಚರ್ಮ: ತುಟಿಗಳು, ಒಸಡುಗಳು, ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
- ತಲೆನೋವು: ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ದೊರೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಡುವ ಸೋಂಕುಗಳು: ಮಕ್ಕಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
- ವರ್ತನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವ ಸೂಪ್: ಡಾ. ಪವನ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಅಂಶವಿರುವ ಸಿರಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಿರಪ್ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೂಪ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಸೂಪ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಗೂ ಬೀಟ್ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.. ಬಳಿಕ ಈ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ನಯವಾದ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದಲ್ಲದೇ, ರುಚಿಕರವಾದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸೂಪ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಯುಕ್ತ ಸೂಪ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಸೂಪ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪರಿಣಾಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.