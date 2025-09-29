ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 41 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ: ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 41 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣ, ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 29, 2025 at 7:02 PM IST
Congenital heart diseases cases Increase: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 41,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು (Congenital heart diseases) ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಸುಮಾರು 20,000 ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (RBSK) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯು ಹೃದಯ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ನಾಳಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಸಹಜತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿಎಚ್ಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವರೆಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿಎಚ್ಡಿ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ, ಆರ್ಹೆತ್ಮಿಯಾ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಸಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕೆಲವು ಸಿಎಚ್ಡಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮರಣ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಹಂತದ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಏನಿದು ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ?:
ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ (ಸಿಎಚ್ಡಿ) ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬರುವ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ರಚನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ ನೋಡಿ.
- ಹೃದಯದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ
- ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (ತುಂಬಾ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ರಕ್ತವು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ತಪ್ಪು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದು).
- ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹೃದಯ ಕವಾಟಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
- ಸಿಎಚ್ಡಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದಿರಬಹುದು. ಇತರವುಗಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು ಹೃದಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು (ಜನನದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ). ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಹದಿಹರೆಯದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಿಎಚ್ಡಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂದಾಜು 200,000 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಇದನ್ನು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನನದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ದೋಷಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
- ಸೆಪ್ಟಲ್ ದೋಷಗಳು: ಹೃದಯದ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಡುವೆ ರಂಧ್ರವಿರುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ).
- ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ: ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಧಮನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೇಹದ ಮುಖ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಅಪಧಮನಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕವಾಟ ಸ್ಟೆನೋಸಿಸ್: ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕವಾಟವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ದೊಡ್ಡ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಕವಾಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವು ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗದ ಹೃದಯ: ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಎಚ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು:
- ಸೈನೋಟಿಕ್ (ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ) ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ
- ಅಸೈನೋಟಿಕ್ (ರಕ್ತದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ) ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ
- ಸೈನೋಟಿಕ್ ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ
- ಈ ಹೃದಯ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದಾದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೈನೋಟಿಕ್ ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಎಡ ಹೃದಯದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಗಾಯ: ಇವು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರಕ್ತದ ಹರಿವು). ಉದಾಹರಣಗೆ, ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಡ ಹೃದಯ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ) ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಕಮಾನು (ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ) ಸೇರಿವೆ.
ಬಲ ಹೃದಯದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಗಾಯ: ಇವು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಪಲ್ಮನರಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು). ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟೆಟ್ರಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫಾಲೋಟ್ (ನಾಲ್ಕು ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಗುಂಪು), ಎಬ್ಸ್ಟೀನ್ನ ಅಸಂಗತತೆ, ಪಲ್ಮನರಿ ಅಟ್ರೆಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಸ್ಕಪಿಡ್ ಅಟ್ರೆಸಿಯಾ (ಕವಾಟಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಸೇರಿವೆ.
ಮಿಶ್ರಣ ಗಾಯ: ದೇಹವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಹಾ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಅಂದರೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಅಪಧಮನಿಗಳು ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಂಕಸ್ ಅಪಧಮನಿ, ಹೃದಯವು ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಎರಡರ ಬದಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಪಧಮನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸೈನೋಟಿಕ್ ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ: ದೇಹದ ಮೂಲಕ ರಕ್ತವನ್ನು ಅಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
- ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ರಂಧ್ರ: ಹೃದಯದ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ರಂಧ್ರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಹೃತ್ಕರ್ಣದ ಸೆಪ್ಟಲ್ ದೋಷ, ಹೃತ್ಕರ್ಣದ ಕುಹರದ ಕಾಲುವೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಡಕ್ಟಸ್ ಆರ್ಟೆರಿಯೊಸಸ್ ಅಥವಾ ಕುಹರದ ಸೆಪ್ಟಲ್ ದೋಷ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.
- ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ: ಮಹಾಪಧಮನಿಯು ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಅಪಧಮನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿರಬಹುದು (ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ) ಅಥವಾ ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಕವಾಟ (ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ) ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಮೂರು (ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಕವಾಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಫ್ಲಾಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
- ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಪಧಮನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಪಧಮನಿಯು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೃದಯದ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪಧಮನಿ ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪಲ್ಮನರಿ ಅಪಧಮನಿ ಸ್ಟೆನೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತೊಡಕುಗಳು:
- ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ: ರಚನಾತ್ಮಕ ದೋಷಗಳು ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ಆಯಾಸ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡವು ಹೃದಯದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಆರ್ಹೆತ್ಮಿಯಾ: ಅಸಹಜ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
- ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಳಂಬ: ಸಿಎಚ್ಡಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳು: ಸಿಎಚ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು.
- ಎಂಡೋಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್: ಹೃದಯದ ಒಳ ಪದರದ ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ & ಕಲಿಕೆಯ ತೊಂದರೆ: ಸಿಎಸ್ಡಿ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಕಲಿಕೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬವಾದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜನನಿ ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (RBSK) ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣಾ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಡ್ (MCP ಕಾರ್ಡ್) ನಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು
- ತ್ವರಿತ ಉಸಿರಾಟ
- ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ
- ಕಾಲುಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಊತ
- ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ (ಅವರಿಗೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
- ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ
- ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು
- ಕೈಗಳು, ಕಣಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ
- ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ನೀಲಿಯಾಗುವುದು
- ಆಯಾಸ, ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಣಿದ ಭಾವನೆ
- ಹೃದಯದ ಗೊಣಗಾಟಗಳು, ಇವು ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳ ನಡುವೆ ಕೇಳುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊಣಗಾಟವು ಊಶ್ ಅಥವಾ ಊಶ್ ಶಬ್ದದಂತೆ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ
- ಕಳಪೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ
- ತ್ವರಿತ ಉಸಿರಾಟ
- ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯು ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
- ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯವು ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಿದ್ದಾಗ ಸಿಎಚ್ಡಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ.
- ಪೋಷಕರಿಂದ ಬರುವ ಅಸಹಜ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
- ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದು.
- ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು (ಮಧುಮೇಹ, ಫಿನೈಲ್ಕೆಟೋನೂರಿಯಾ ಅಥವಾ ರುಬೆಲ್ಲಾದಂತಹ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು).
- ಸಂಶೋಧಕರು ಇವುಗಳನ್ನು ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ?
- ದೋಷಕ್ಕೆ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲು ಕ್ಯಾತಿಟರ್ ವಿಧಾನ.
- ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಔಷಧಗಳು.
- ಮುಚ್ಚುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇತರ ವಿಧಾನ
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಣೆಯ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
- ಪ್ರೊಸ್ಟಗ್ಲಾಂಡಿನ್ E1, ಇದು ನಯವಾದ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಕ್ಟಸ್ ಆರ್ಟೆರಿಯೊಸಸ್ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನನದ ನಂತರ ಮುಚ್ಚುವ ರಕ್ತನಾಳ) ಅನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅಥವಾ ರಕ್ತವನ್ನು ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ. ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ರುಬೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮದ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (ಮೊದಲ 12 ವಾರಗಳು) ದಿನಕ್ಕೆ 400 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪೂರಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ - ಇದು ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಜನ್ಮ ದೋಷ ಹೊಂದಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
- ಸೋಂಕು ಇರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಪೇಂಟ್ ಥಿನ್ನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಷ್ ರಿಮೂವರ್ನಂತಹ ದ್ರಾವಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವೇನು?:
ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಬಳಿಕ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ - ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ತಪಾಸಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಅವರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೈದ್ಯರು ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.