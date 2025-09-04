ETV Bharat / entertainment

ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್​​ ಪುತ್ರನ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಲ್ಟ್': 'ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ, ಅನಾವರಣ ಯಾವಾಗ? - AYYO SIVANE

'ಕಲ್ಟ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ' ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Actress Malaika
ನಟಿ ಮಲೈಕಾ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2025 at 3:35 PM IST

2 Min Read

'ಬನಾರಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್​​ ಪುತ್ರ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ 'ಕಲ್ಟ್'. 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. 'ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಮಲೈಕಾ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ 'ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ' ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​​ ಆಗಿದೆ.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶಕನ "ಕಲ್ಟ್" ಚಿತ್ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂವರು ತಾರೆಯರು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು "ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ" ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ - ಗಾಯಕಿ ಜಸ್ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಭಟ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೈಕಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ, ''ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸುಂದರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಹಾಡಿನ ಪ್ರೋಮೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಝೈದ್ ಖಾನ್​, ಮಲೈಕಾ ಇಂದು ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಲೈವ್​ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ದರ್ಶನ್ ನೋವು ಅವರಿಗೇನೇ ಗೊತ್ತು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಖುಷಿ; ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸೋದು ತಪ್ಪು': ಪ್ರೇಮ್​​

ಮೊದಲ ಹಾಡಿನ ಪ್ರೋಮೋ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾಡಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ, ಲೋಕಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು. ಜೆ.ಎಸ್ ವಾಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​​, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ರವಿವರ್ಮ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂಜಾಬ್​ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ 30 ಬಲಿ, 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ: ಶಾರುಖ್, ಸೋನು ಸೂದ್​​​​​ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

'ಕಲ್ಟ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ 2023ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್​​ ಪುತ್ರನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಬನಾರಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್​​ ಪುತ್ರ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ 'ಕಲ್ಟ್'. 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. 'ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಮಲೈಕಾ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ 'ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ' ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​​ ಆಗಿದೆ.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶಕನ "ಕಲ್ಟ್" ಚಿತ್ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂವರು ತಾರೆಯರು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು "ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ" ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ - ಗಾಯಕಿ ಜಸ್ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಭಟ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೈಕಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ, ''ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸುಂದರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಹಾಡಿನ ಪ್ರೋಮೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಝೈದ್ ಖಾನ್​, ಮಲೈಕಾ ಇಂದು ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಲೈವ್​ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ದರ್ಶನ್ ನೋವು ಅವರಿಗೇನೇ ಗೊತ್ತು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಖುಷಿ; ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸೋದು ತಪ್ಪು': ಪ್ರೇಮ್​​

ಮೊದಲ ಹಾಡಿನ ಪ್ರೋಮೋ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾಡಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ, ಲೋಕಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು. ಜೆ.ಎಸ್ ವಾಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​​, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ರವಿವರ್ಮ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂಜಾಬ್​ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ 30 ಬಲಿ, 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ: ಶಾರುಖ್, ಸೋನು ಸೂದ್​​​​​ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

'ಕಲ್ಟ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ 2023ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್​​ ಪುತ್ರನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

CULT MOVIERACHITA RAM MALAIKAಕಲ್ಟ್​ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇಝೈದ್​ ಖಾನ್​​ ಮಲೈಕಾ ರಚಿತಾAYYO SIVANE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್​ ಸಿದ್ಧ

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ: ತಜ್ಞರ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

'ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಡಿನಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ': 30 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಡಿಸಿ ಯಶೋಗಾಥೆ ಹೀಗಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.