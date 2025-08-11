ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಟ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಕೂಡಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತೀರಾ ಘೋರವಾದ, ಹೀನಾಯವಾದ, ಒಂದು ಅಸಸ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯ ನಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ, ಹೌದು. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡಾ, ಏನೂ ಆಗದೇ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಸಿಗದೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಆ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ, ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಾಗ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಂತಹ ಜಾಗ, ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡವರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಆರಾಧಿಸುವವರು, ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಗ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆಕೃತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತುಂಬಾನೇ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದೆವು.
ಕರಾಳ ದಿನ.. Indeed a black day..!!💔— Vasishta N Simha (@ImSimhaa) August 9, 2025
Miss you Daada.. you don’t deserve this..!!😣 pic.twitter.com/TjEkpOqkh0
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ, ವಿಷಯ ಹರಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಇತ್ತೆಂಬುದನ್ನೇ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಹೀನ ಕೃತ್ಯವಿದು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಹೇಯಕೃತ್ಯ ಇದು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮೇರುನಟನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಾ?. ಅಂತಹ ಮಹಾ ನಟನ, ಸಾಧಕನ ಕೊಂಡಾಡೋದು ಇರಲಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸೋತು ಹೋದರಾ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನವರು?. ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಿತ್ತೋ - ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟರಾ?. ಇಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಮೇರು ನಟನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ, ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ''.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಈ ಅಪಮಾನ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ': ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ
''ತುಂಬಾನೇ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಳಪೆಯಾಗಿ, ಯಾರು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಛೀಮಾರಿ. ಇದು ಆಗಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಘೋರ, ಹೀನಾಯ, ಅಸಹ್ಯ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ! ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದವರನ್ನು ದೇವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿ. ಅಂಥಾ ಒಬ್ಬ ಮೇರು ನಟನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಈ ತರಹ ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ, ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ?. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ನಾವು ಆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಭಿಮಾನಿಸೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿದೆ. ಕೊರಗುತ್ತಾ ಕೂರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ನೋವು. ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನನ್ನೇ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆರೋಪ: ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ