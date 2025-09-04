ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಆಶಿಶ್ ಕಪೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. 'ಯೇ ರಿಷ್ತಾ ಕ್ಯಾ ಕೆಹ್ಲಾತಾ ಹೈ'ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ನಟನನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದೆಹಲಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂದರ್ಭ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ 39ರ ಹರೆಯದ ನಟನನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ದೂರು ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ಕಪೂರ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗೋವಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳ ಶೋಧದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಆಶಿಶ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವರು (ಆಶಿಶ್) ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ದೂರುದಾರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆದ ದಿನ ವಾಶ್ರೂಮ್ನೊಳಗೆ ಆಶಿಶ್ ಕಪೂರ್ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ನಟ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ: ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರೆ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದಾಗ, ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಗೇಟ್ನ ಹೊರಗೆ ಅದು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜಗಳದಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದವರ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಕೂಡಾ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದೂರುದಾರರು, ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಪೂರ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ'-ಪೊಲೀಸ್: ಘಟನೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಪಿ ರಾಜ ಬಂಥಿಯಾ ಅವರು ಕಪೂರ್ ಬಂಧನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 1984ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆಶಿಶ್ ಕಪೂರ್ 2010ರಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 'ಶ್..ಫಿರ್ ಕೋಯಿ ಹೈ' ಸೇರುವ ಮುನ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ದೇಖಾ ಏಕ್ ಖ್ವಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಉದಯ್ ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು. ಬಂದಿನಿ, ಸರಸ್ವತಿಚಂದ್ರ, ಸಾತ್ ಫೇರೆ: ಸಲೋನಿ ಕಾ ಸಫರ್, ವೋ ಅಪ್ನಾ ಸಾ, ಮೊಲ್ಕಿ - ರಿಷ್ತೋನ್ ಕಿ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೇ ರಿಷ್ತಾ ಕ್ಯಾ ಕೆಹ್ಲಾತಾ ಹೈ ನಲ್ಲಿನ ನಿಖಿಲ್ ದಿಯೋರಾ ಪಾತ್ರ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
