'ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ': ಯಶ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಸಿನಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿಂದ 'ಕಾಂತಾರ' ಗುಣಗಾನ
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 3, 2025 at 4:25 PM IST
ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಂದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್: ''ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಬರಹಗಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲವು ಸಿನಿಮೋದ್ಯಮದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ನೀವು ಅದ್ಭುತ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತವು ಆ ಫ್ರೇಮ್ಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್, ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಜಯರಾಮ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೀಡಿದ ಆ ಲೈಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ!'' ಎಂದು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Your journey and vision has always been an inspiration, sir.— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 3, 2025
To witness your achievements today fills me with pride.
Thank you for always standing by me and supporting my work ❤️ https://t.co/otXQnR4yKP
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧನ್ಯವಾದ: ಯಶ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ರೀ-ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ರಿಷಬ್, ''ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Thank you so much Sir 😍 https://t.co/pzVrTg2FCy— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 3, 2025
ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ: ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಪೇಂದ್ರ, ''ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ✨ https://t.co/yipdWDTFlB— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 3, 2025
ಪ್ರೇಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್: ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ''ಇಡೀ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತಾ ಐಯ್ಯಂಗಾರ್: ಎಂಥ ಅನುಭವ!!! ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ! ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಎಂದು ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಐಯ್ಯಂಗಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
What an experience this was!!! Absolute brilliance I’m super proud! Take a bow you guys it’s a big win for all of us ♥️ @shetty_rishab @rukminitweets @hombalefilms @VKiragandur @gulshandevaiah pic.twitter.com/yHw83vqQH5— Amrutha Iyengar (@amrutha_iyengar) October 2, 2025
