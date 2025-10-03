ETV Bharat / entertainment

'ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ': ಯಶ್​, ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಸಿನಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿಂದ 'ಕಾಂತಾರ' ಗುಣಗಾನ

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Upendra, Rishab shetty, Yash
ಉಪೇಂದ್ರ, ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಶ್ (Photo: ETV Bharat, ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2025 at 4:25 PM IST

ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​​ 1' ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್​, ಉಪೇಂದ್ರ, ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್​​ ಅವರಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಂದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​: ''ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ. ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್​​ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಬರಹಗಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​, ವಿಜಯ್​ ಕಿರಗಂದೂರ್​ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲವು ಸಿನಿಮೋದ್ಯಮದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್​ ದೇವಯ್ಯ ನೀವು ಅದ್ಭುತ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತವು ಆ ಫ್ರೇಮ್​​ಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್, ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​​ ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಜಯರಾಮ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೀಡಿದ ಆ ಲೈಟ್​ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್​, ಈಗ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ!'' ಎಂದು ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​​ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಧನ್ಯವಾದ: ಯಶ್​ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್​ ಅನ್ನು ರೀ-ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ ರಿಷಬ್​, ''ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಉಪೇಂದ್ರ: ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಪೇಂದ್ರ, ''ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೇಮ್​ ಬೆಸ್ಟ್​ ವಿಶಸ್: ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್​​​ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿ, ''ಇಡೀ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿ ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್​ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್''​ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೃತಾ ಐಯ್ಯಂಗಾರ್: ಎಂಥ ಅನುಭವ!!! ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್​ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್​​, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ! ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಎಂದು ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಐಯ್ಯಂಗಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

