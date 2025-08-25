ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವ ತುಡಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರೋ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 'ಜಾನ್ ವಿಕ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ (JJ Perry) ಅವರು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್'ನ 45 ದಿನಗಳ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನ ಹೈಲೆಟ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೆರ್ರಿ.
45 ದಿನಗಳ ಸಾಹಸ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶುಭಾರಂಭ: ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಸಂದರ್ಭ ಮುಂಬೈನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಸೀನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜಾನ್ ವಿಕ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಐಕಾನಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 45 ದಿನಗಳ ಸಾಹಸ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದ ಪೆರ್ರಿ, ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಂಟ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಭಾರತ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೆರ್ರಿ ಒಂದು ಹಂತದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಚಾರ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂದು 'ಅಣ್ತಮ್ಮ' ಅಂತಿದ್ದ ಯಶ್ ಇಂದು 'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್': ಸಾಧಕನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು?
ಈ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಾವೀಗ ಪ್ರಮುಖ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಸವಾಲು, ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ತಂಡವು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ - ಅದುವೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ - ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ.
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ನಟ ಯಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಒಮದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ: 17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದಾಯ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಸೈಫ್ ಜೋಡಿ