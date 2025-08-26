ETV Bharat / entertainment

ಯಶ್​ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ: ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ಘಾಟಿ' ಮೂಲಕ ವಿತರಕಿಯಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ - PUSHPA ARUN KUMAR

'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಟ ಯಶ್​ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೀಗ ವಿತರಕಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Pushpa arun kumar
ನಿರ್ಮಾಪಕಿ-ವಿತರಕಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2025 at 2:09 PM IST

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 'ಘಾಟಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿತರಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ 'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ' ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಡಿಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ ಮುಖೇನ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಅವರೀಗ ವಿತರಕಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೃಪ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಘಾಟಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಫಾಟಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡಾ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಿಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಾವು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ವಿತರಕಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿರಲಿ'' - ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್.

ಯಶ್​ ತಾಯಿಯ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿತರಕಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್​ 30ರಂದು ಪುಷ್ಪ ಅವರು 'PA Productions' ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್ ಲಾಂಚ್​​ ಮಾಡಿದ್ರು. P ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಪ, A ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ಇದಾದ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಿ, ಆಗಸ್ಟ್​ 1ಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ವಿತರಕಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರ

Pushpa arun kumar
'ಘಾಟಿ' ಮೂಲಕ ವಿತರಕಿಯಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ (Photo: Film Poster, ETV Bharat)

2010ರ ​ಹಿಟ್​ 'ವೇದಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ ಜಗರ್ಲಮುಡಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ನಿರ್ದೇಶಕ - ನಟಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಯುವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ ಹೌದು.

'ಘಾಟಿ' ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ ಜಗರ್ಲಮುಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್​ ಪ್ರಭು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗವೆಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಟಸಾನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತೋಟ ಥಾರಣಿ, ಸಂಕಲನಕಾರರಾಗಿ ಚಾಣಕ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿ ಮಾಧವ್ ಬುರ್ರಾ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಕಿಂಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೀಂನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

