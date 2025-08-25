ETV Bharat / entertainment

ಅಂದು 'ಅಣ್ತಮ್ಮ' ಅಂತಿದ್ದ ಯಶ್ ಇಂದು 'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್': ಸಾಧಕನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು? - YASH

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಲು ಯಶ್ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Yash
ನಟ ಯಶ್ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2025 at 11:18 AM IST

3 Min Read

ಯಶ್. ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಝೀರೋದಿಂದ ಹೀರೋ ಆದ ತಾರೆ ಬೆಳೆದ ಕಥೆಯೇ ರೋಚಕ. ಅಂದು ಯಾವ ಗಾಡ್‌ ಫಾದರ್​ನ ನೆರವಿಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಸ್​ ಡ್ರೈವರ್ ಪುತ್ರ ನವೀನ್ ಗೌಡ ಇಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆಯರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗೋ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್.

ಯಶ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೇ ಗುರುತಿಸುವ ತಾರೆಯಾಗಿ ನವೀನ್ ಗೌಡ: ಸೀರಿಯಲ್, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು, ಪೋಷಕ ನಟ, ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಯಶ್​​​ ಅಭಿನಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ಗೌಡ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಶ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಂದು ಜಗತ್ತೇ ಗುರುತಿಸುವ ಕನ್ನಡದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಂಡ್ಯ-ಮೈಸೂರಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಯಶ್ ಇಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಟ. ಆದರೆ ಅವರು ನಡೆದುಬಂದ ದಾರಿ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳುಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿ, ಸಾಧಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆಂಬ ಛಲ ಹೊತ್ತು ಬಂದವರು. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೇ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವರು. ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕನೂ ಹೌದು.

ಯಶ್​ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಸೆಲೆ ಯಾರು?: ಯಶ್ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಟ. ಅವರಿಗೆ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಹಲವರಿಂದ ಯಶ್ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಪಡೆದಿರಬಹುದು. 2008ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಸಸ್‌ಫುಲ್ ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟ ಯಶ್ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಸರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಯಶ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಪೋಷಣೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ.

ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?: ಯಶ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧನೆಯ ತುಡಿತ. ಹೌದು, ಯಶ್ ಅವರೊಳಗೆ ತಾವು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದು ನಟರಾಗಿ ಬಂದ ಶುರುವಿನಿಂದಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಯಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭರವಸೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇವು ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಯಶಸ್ಸು ನಟನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಟನ ತುಡಿತವೂ ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪುಷ್ಪಮ್ಮ ಆದರೂ ಸರಿ': ಯಶ್ ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ತಿರುಗೇಟು

ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಿಕೆ, ನಟನೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದವರಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾದ ಸ್ನೇಹ ,ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು - ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ನೀಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಗೈಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ 'ಡೆವಿಲ್​' ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್​ಗೆ: ದಾಸನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಫುಲ್​ ಸಪೋರ್ಟ್

ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ನಟನ ನೋಟವೂ ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇಂದು ಅವರು ತಲುಪಿರುವ ಎತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚೋದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ!.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸಿನಿಮಾ: 17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದಾಯ್ತು ಅಕ್ಷಯ್​ ಸೈಫ್​​ ಜೋಡಿ

ನಟನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ. ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಾಗಿಯೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಯಶ್. ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಝೀರೋದಿಂದ ಹೀರೋ ಆದ ತಾರೆ ಬೆಳೆದ ಕಥೆಯೇ ರೋಚಕ. ಅಂದು ಯಾವ ಗಾಡ್‌ ಫಾದರ್​ನ ನೆರವಿಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಸ್​ ಡ್ರೈವರ್ ಪುತ್ರ ನವೀನ್ ಗೌಡ ಇಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆಯರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗೋ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್.

ಯಶ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೇ ಗುರುತಿಸುವ ತಾರೆಯಾಗಿ ನವೀನ್ ಗೌಡ: ಸೀರಿಯಲ್, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು, ಪೋಷಕ ನಟ, ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಯಶ್​​​ ಅಭಿನಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ಗೌಡ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಶ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಂದು ಜಗತ್ತೇ ಗುರುತಿಸುವ ಕನ್ನಡದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಂಡ್ಯ-ಮೈಸೂರಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಯಶ್ ಇಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಟ. ಆದರೆ ಅವರು ನಡೆದುಬಂದ ದಾರಿ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳುಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿ, ಸಾಧಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆಂಬ ಛಲ ಹೊತ್ತು ಬಂದವರು. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೇ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವರು. ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕನೂ ಹೌದು.

ಯಶ್​ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಸೆಲೆ ಯಾರು?: ಯಶ್ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಟ. ಅವರಿಗೆ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಹಲವರಿಂದ ಯಶ್ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಪಡೆದಿರಬಹುದು. 2008ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಸಸ್‌ಫುಲ್ ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟ ಯಶ್ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಸರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಯಶ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಪೋಷಣೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ.

ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?: ಯಶ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧನೆಯ ತುಡಿತ. ಹೌದು, ಯಶ್ ಅವರೊಳಗೆ ತಾವು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದು ನಟರಾಗಿ ಬಂದ ಶುರುವಿನಿಂದಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಯಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭರವಸೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇವು ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಯಶಸ್ಸು ನಟನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಟನ ತುಡಿತವೂ ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪುಷ್ಪಮ್ಮ ಆದರೂ ಸರಿ': ಯಶ್ ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ತಿರುಗೇಟು

ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಿಕೆ, ನಟನೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದವರಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾದ ಸ್ನೇಹ ,ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು - ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ನೀಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಗೈಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ 'ಡೆವಿಲ್​' ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್​ಗೆ: ದಾಸನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಫುಲ್​ ಸಪೋರ್ಟ್

ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ನಟನ ನೋಟವೂ ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇಂದು ಅವರು ತಲುಪಿರುವ ಎತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚೋದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ!.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸಿನಿಮಾ: 17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದಾಯ್ತು ಅಕ್ಷಯ್​ ಸೈಫ್​​ ಜೋಡಿ

ನಟನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ. ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಾಗಿಯೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

YASH TOXICYASH RAMAYANAಯಶ್​​ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​​ಯಶ್​ ರಾಮಾಯಣYASH

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್! ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು?

ಇಂದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ': ಭಾರತದ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ 157' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.