ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಕಾಂತಾರ: ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಏಕೆ ನೋಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿವೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಸದ್ಯ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : September 26, 2025 at 11:11 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ, ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೇ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಕಿರೋ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ.
250 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: 2022ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30ರಂದು ಕಾಂತಾರ ಮೊದಲ ಭಾಗ ತೆರೆಕಂಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿದೆ. 250 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ತೆರೆಕಂಡು, 3 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ವಿಘ್ನಗಳು: ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳೂ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಡಿತು. ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಜೂ.ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂ.ಎಫ್.ಕಪಿಲ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಕಲಾವಿದರಿದ್ದ ಬಸ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
'ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ನಾನು ಹೋಗೇಬಿಡ್ತೀನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ'-ರಿಷಬ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದು ನಿಜ. ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಹೋಗೇಬಿಡ್ತೀನೇನೋ ಎಂದನಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ದೈವ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿತು. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ನನಗಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಳೋ... ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್, ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ರಿಲೀಸ್: ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ, ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ನಿಮ್ಮೆದುರು ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶೆಟ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ: ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಥೆಗಾಗಿ ತಂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೂ ನಡೆಸಿದೆ. ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ತಲುಪಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು.
ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರು: ಕಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗಿನಿಂದಲೂ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗು ಮೂಲದವರು. ಇನ್ನೂ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಚಂದನವನದ ಚೆಲುವೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥಾಹಂದರ: ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಕದಂಬ ರಾಜವಂಶದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ, ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ದೈವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮಹತ್ವ, ಪ್ರಭಾವ, ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ, ಬೆಟ್ಟ, ನದಿ, ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ: ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಸವಾಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು. ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ಹಾವು, ಜಿಗಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೆಟ್ಗಳು ನೈಜ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸಿಗೋದಂತೂ ಖಚಿತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಯುದ್ಧ ದೃಶ್ಯ: ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 2022ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕಾಂತಾರದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನುರಿತ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು 3,000 ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಯುದ್ಧ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀನ್ ಅನ್ನು 25 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಒರಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 45-50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಬುಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕರುನಾಡಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಆದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಕ್ರೇಜ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
