Interview: ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಕನ್ನಡಿಗ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಸಂಗೀತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ?; 'ಗಾಂಧಿ ಆಲ್ಬಂ' ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ, ಕನ್ನಡಿಗ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 4, 2025 at 1:26 PM IST
ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ರಿಕಿ ಕೇಜ್ (Ricky Kej). ತಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಾಯನಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ. ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾದ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ 3 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಯ್ಯಾಲೆ, ಕ್ರೇಜಿ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅಲ್ಲದೇ ಓರ್ವ ಪರಿಸರವಾದಿಯೂ ಹೌದು. ಆದ್ರೆ, ಇವರು ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗದೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗೀತದ (ಕೇವಲ ಆಲ್ಬಂ) ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಿಸರ, ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾದ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಆಲ್ಬಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ಆಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಲ್ಬಂ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'Gandhi - Mantras Of Compassion' ಎಂಬುದು ಇವರ ನೂತನ ಆಲ್ಬಂನ ಟೈಟಲ್. ಈ ಆಲ್ಬಂ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗ ಏಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲ್ಯೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಸಂದರ್ಭ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಏನು?
''ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿರುವ ನನ್ನ ಮೂರೂ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಛಾಯೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕುರಿತ ಆಲ್ಬಂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೊಬೆಲ್ ಆವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಕೈಲಾಶ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಸದ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಧಿಕಾರಶಾಯಿಗಳ ದರ್ಪ, ಮೋಸ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆವು. ಇದೀಗ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, 75 ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದ ವಿಕಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ವಿಚಾರ'' ಅಂತಾರೆ ರಿಕಿ ಕೇಜ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೇನು? ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
''ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಲ್ಬಂಗೆ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯೂಸಿಶಿಯನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ''.
''ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐಡಿಯಾ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದು ತೃಪಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ದನಿ ಎತ್ತೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್?
''ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರವಾಹ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಏಕೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಏಕೆ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓರ್ವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವೇಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ?
''ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ನನಗದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನೆಲ, ಜಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪೈಕಿ, ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ನೀನು ಬದಲಾದರೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಂ ಇದೆ. ಬದಲಾಗುವುದು ಲೋಕ ನೀನು ಬದಲಾದ್ರೆ, ಸರಿಯಾಗುವುದು ಸಮಾಜ ನೀನು ಸರಿಯಾದ್ರೆ ಎಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜಯಹೇ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಹಾಡು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ, ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಈ ನಾಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಒಲವಿನ ಕರುನಾಡು ಎಂಬ ಹಾಡು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಿ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಹಾಡು ಸೇರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಡುಗಳಾಗಿವೆ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ?
''ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಗುರುತಿಸಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಮೂವರ ಪೈಕಿ, ನಾನೇ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನು. ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ''.
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋದು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು. ಅದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಜೊತೆಗೆ, ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರೋಥ್ ಕೂಡಾ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಂ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇದೆ'' ಅಂತಾ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
