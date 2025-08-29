ETV Bharat / entertainment

'ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇ ಅಪ್ಪು ಸರ್‌': ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಅನುಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ - ANUSHREE

'ನಾನು ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಕಾರಣ' ಎಂದು ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Anushree Roshan wedding
ಅನುಶ್ರೀ ರೋಷನ್​ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 29, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read

ನಿರೂಪಕಿ, ನಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಕೊಡಗು ಮೂಲದ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ನಡೆ, ನುಡಿಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 28ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:56ರ ಶುಭ ಮೂಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕನಕಪುರದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿತು.

'ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇ ಅಪ್ಪು ಸರ್‌': ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ತಮ್ಮ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರುವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್‌ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರಾದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದೆವು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟ ಆದೆವು. ಲವ್‌ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಆದೆವು. ರೋಷನ್‌ ಕೂಡ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅಪ್ಪು ಸರ್‌ ಅವರ ಪುನೀತ ಪರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇ ಅಪ್ಪು ಸರ್‌'' ಅಂತ ಅನುಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಅನುಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (Photo: ETV Bharat)

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೋಷನ್‌, ''ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಅನು ಅವರ ಪರಿಚಯವಿದೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆದೆವು. ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಅವರು ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Anushree Roshan wedding
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅನುಶ್ರೀ ರೋಷನ್​ (Photo: ETV Bharat)

ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ ಭಾವಚಿತ್ರ: ಅಪ್ಪು ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ ಫೋಟೋ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪು ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Photos: ಅನುಶ್ರೀ-ರೋಷನ್ ಅದ್ಧೂರಿ​ ವಿವಾಹ; ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು

Anushree Roshan wedding
ಅನುಶ್ರೀ ರೋಷನ್​ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Photo: ETV Bharat)

ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆಗೆ ನಟ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ''ಶಿವಣ್ಣ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ನೋಡಿದ್ರು. ರಚಿತಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ನಾವು ಮದುವೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ'' ಅಂತಾ ಅನುಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಡಿಯೋ: ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ ಆ್ಯಂಕರ್​​​ ಅನುಶ್ರೀ

Anushree Roshan wedding
ಅನುಶ್ರೀ ರೋಷನ್​ ವಿಹಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ (Photo: ETV Bharat)

ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್​ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ​ಕಿಶೋರ್​ ಸುಧೀರ್​​, ಪತ್ನಿ-ನಟಿ ನೋನಾಲ್​ ಮೊಂತೆರೋ, ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್, ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನಾಗಭೂಷಣ್, ಶರಣ್​​, ನಟಿಯರಾದ ಪ್ರೇಮಾ, ತಾರಾ, ಕಾವ್ಯ, ಚೈತ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ತಾರೆಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ನಿರೂಪಕಿ, ನಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಕೊಡಗು ಮೂಲದ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ನಡೆ, ನುಡಿಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 28ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:56ರ ಶುಭ ಮೂಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕನಕಪುರದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿತು.

'ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇ ಅಪ್ಪು ಸರ್‌': ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ತಮ್ಮ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರುವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್‌ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರಾದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದೆವು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟ ಆದೆವು. ಲವ್‌ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಆದೆವು. ರೋಷನ್‌ ಕೂಡ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅಪ್ಪು ಸರ್‌ ಅವರ ಪುನೀತ ಪರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇ ಅಪ್ಪು ಸರ್‌'' ಅಂತ ಅನುಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಅನುಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (Photo: ETV Bharat)

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೋಷನ್‌, ''ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಅನು ಅವರ ಪರಿಚಯವಿದೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆದೆವು. ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಅವರು ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Anushree Roshan wedding
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅನುಶ್ರೀ ರೋಷನ್​ (Photo: ETV Bharat)

ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ ಭಾವಚಿತ್ರ: ಅಪ್ಪು ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ ಫೋಟೋ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪು ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Photos: ಅನುಶ್ರೀ-ರೋಷನ್ ಅದ್ಧೂರಿ​ ವಿವಾಹ; ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು

Anushree Roshan wedding
ಅನುಶ್ರೀ ರೋಷನ್​ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Photo: ETV Bharat)

ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆಗೆ ನಟ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ''ಶಿವಣ್ಣ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ನೋಡಿದ್ರು. ರಚಿತಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ನಾವು ಮದುವೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ'' ಅಂತಾ ಅನುಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಡಿಯೋ: ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ ಆ್ಯಂಕರ್​​​ ಅನುಶ್ರೀ

Anushree Roshan wedding
ಅನುಶ್ರೀ ರೋಷನ್​ ವಿಹಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ (Photo: ETV Bharat)

ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್​ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ​ಕಿಶೋರ್​ ಸುಧೀರ್​​, ಪತ್ನಿ-ನಟಿ ನೋನಾಲ್​ ಮೊಂತೆರೋ, ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್, ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನಾಗಭೂಷಣ್, ಶರಣ್​​, ನಟಿಯರಾದ ಪ್ರೇಮಾ, ತಾರಾ, ಕಾವ್ಯ, ಚೈತ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ತಾರೆಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

For All Latest Updates

TAGGED:

ANUSHREE MARRIAGEANUSHREE ROSHAN LOVE STORYಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆಅನುಶ್ರೀ ರೋಷನ್​​ ವಿವಾಹANUSHREE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಕೆಸೆಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೆಇಎ: ಇಂದಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ

ಏಕದಿನ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​; ಟಾಪ್​ 100ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ

ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿವೆ ಇ-ವಿಟಾರಾ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ಇದು ಸತ್ಯ!

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​​ ಜಬರ್​ದಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.