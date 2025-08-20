ETV Bharat / entertainment

'ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಲು 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ': ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಮಂಜು - VISHNUVARDHAN MEMORIAL

ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಮಂಜು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

K Manju on Vishnuvardhan memorial
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಮಂಜು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (Photo: ETV Bharat)
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರೋ-ರಾತ್ರಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಟನೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ.

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಕಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಮಂಜು ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸಂಘಟಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಗೌಡ ಸೇರಿ ಕಳೆದ ದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಮಂಜು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (Video: ETV Bharat)

'ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ': ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಮಂಜು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಬಳಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ.

'ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆದ ಮಹಾನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗಬೇಕು': ''ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆದ ಮಹಾನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ. 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗಕೊಡಿ ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ನನಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಬರೀಶ್, ರಾಕ್‌ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಧಾರವಿದು'' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಮಂಜು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಸುದೀಪ್ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ': ''ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗಿರು ಖುಷಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಮಾರಕ'' ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ನೆಲಸಮ: ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

''''ನಾನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈವರೆಗೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಸೇನೆ ಒಂದೇ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ನಾವು ಎದುರು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣದ ವಿಷಯ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸೆ.18ಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು: ಸುದೀಪ್​ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ​; ಸ್ವತಃ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಅನಾವರಣ

ಇನ್ನೂ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲಣ್ಣ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಜಮೀನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೀರಕಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ನಡುವೆಯೂ ಮನಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ'' ಅಂತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ ಮಂಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

32 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿತು ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾ: ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ ಮಂಜು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಬಾಲಣ್ಣ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

