Video: ಶ್ರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ - ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಕಳೆದ ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ 50ನೇ ಸಾಲಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
Published : September 19, 2025 at 10:47 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳುಮುಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು 50ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂತು. ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ಗೆ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ವಿ.ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರ್ಗವ, ಖಳ ನಟ ರವಿಶಂಕರ್, ನಟಿಯರಾದ ಮಾಲಾಶ್ರೀ, ಜಯಮಾಲಾ, ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್, ವಿನಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಆತ್ಮೀಯರ ಜೊತೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 50ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶ್ರುತಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ 'ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡಿ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ್ರೆ, ಬಾಲರಾಜ್ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಆಸೆಗೊಬ್ಬ ಮೀಸೆಗೊಬ್ಬ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶ್ರುತಿ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು, 'ಆಸೆಗೊಬ್ಬ ಮೀಸೆಗೊಬ್ಬ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ತಂಗಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾರಂತೆೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯ ನಟ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಶ್ರುತಿ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಳುಮುಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾಲದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಷ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೂ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶ್ರುತಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
'ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತವರು', 'ವೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ', 'ಗೌರಿ ಗಣೇಶ', 'ಬೊಂಬಾಟ್ ಹೆಂಡ್ತಿ', 'ಅಳಿಮಯ್ಯ', 'ರ್ಯಾಂಬೋ', 'ಕಲ್ಪನಾ', 'ರಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಭಾಮ', 'ಕಾಟೇರ', 'ಎಕ್ಕ' ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ನಟಿಸಿರುವ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 3ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಈ ಸೀಸನ್ನ ವಿನ್ನರ್ ಕೂಡ ಆದರು. ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಶ್ರುತಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಶ್ರುತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.