Video: '45' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋ ರಿಯಲ್ ಬೈಕ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ '45' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ರಿಯಲ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದುರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

Upendra's bike from 45 movie
'45' ಸಿನಿಮಾ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 6:00 PM IST

2 Min Read
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ '45'. ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​​​ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಉಪೇಂದ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, 45 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿ ರೈಡ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ರಿಯಲ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

'45' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿ ಬಳಸಿರೋ ರಿಯಲ್ ಬೈಕ್ ರಿವೀಲ್​​ (Video: ETV Bharat)

ಈ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, 45 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್​​ಗೆ ವಿಶೇಷ ರೋಲ್ ಇದೆ.‌ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್​​ಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ನಂತರ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನ‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದರು.

ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ (Video: ETV Bharat)

ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲು ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್​ಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ 45 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್​​ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಮಾಡಿಸಲು ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಿತು. ಈ ಬೈಕ್ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂಡು ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್​ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಭಯವಿಲ್ಲದ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯೇ ಈ ಭಾರ್ಗವ': ವಿಷ್ಣು, ಉಪ್ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ- ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ

ಎಲ್ಲಾ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ 45 ಸಿನಿಮಾ‌ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿ.ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಕೆನಡಾದ "MARZ" ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನುರಿತ ಹಾಲಿವುಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನಿಮಾ. ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​ ಅವ್ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಪಡೆದಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರ

ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾತಿಚಾರಮಿ, 100 ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಪಟ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 45 ಸಿನಿಮಾ‌ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

