Video: '45' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋ ರಿಯಲ್ ಬೈಕ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ '45' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ರಿಯಲ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದುರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
Published : September 18, 2025 at 6:00 PM IST
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ '45'. ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಉಪೇಂದ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, 45 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿ ರೈಡ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ರಿಯಲ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, 45 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ರೋಲ್ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ನಂತರ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದರು.
ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲು ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ 45 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಮಾಡಿಸಲು ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಿತು. ಈ ಬೈಕ್ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂಡು ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ 45 ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿ.ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಕೆನಡಾದ "MARZ" ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನುರಿತ ಹಾಲಿವುಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನಿಮಾ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾತಿಚಾರಮಿ, 100 ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಪಟ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 45 ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.