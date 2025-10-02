ETV Bharat / entertainment

'ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೀತಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ': ಕಾಂತಾರ ರಾಜ ವಿನಯ್ ಬಿದ್ದಪ್ಪ

ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Kantara chapter 1 Grand Release
ಕಾಂತಾರ ರಾಜ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ವಿನಯ್ ಬಿದ್ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. 2022ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1'​ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೂತ ಕೋಲ ಸೇರಿ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಶೋಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಆಗಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 5 ಶೋಗಳು ಬಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್​ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ನಟ ವಿನಯ್ ಬಿದ್ದಪ್ಪ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್​. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್​ ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆನೆ ಗೂಸ್​ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೂ, ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್​ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಳಿಗಳನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: ಕಾಂತಾರ ಶೋ​​ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಪತಿ ರಿಷಬ್​ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ಕಲಾ‌ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟೋಡರ್ ಲಜರೋವ್, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಮಹೇಶ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಮಿಥನ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಹಾಗು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಹೀಗೆ ಐವರು ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು': 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ನೋಡಿದವರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆ

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಜಯರಾಮ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

RISHAB SHETTYKANTARA KING VINAY BIDAPPAಕಾಂತಾರ ರಾಜ ವಿನಯ್ ಬಿದ್ದಪ್ಪರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1KANTARA CHAPTER 1

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.