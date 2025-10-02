'ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೀತಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ': ಕಾಂತಾರ ರಾಜ ವಿನಯ್ ಬಿದ್ದಪ್ಪ
ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2025 at 5:02 PM IST
ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. 2022ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೂತ ಕೋಲ ಸೇರಿ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಶೋಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಆಗಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 5 ಶೋಗಳು ಬಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ನಟ ವಿನಯ್ ಬಿದ್ದಪ್ಪ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆನೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೂ, ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಳಿಗಳನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟೋಡರ್ ಲಜರೋವ್, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಮಹೇಶ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಮಿಥನ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಹಾಗು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಹೀಗೆ ಐವರು ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಜಯರಾಮ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.