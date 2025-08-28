ETV Bharat / entertainment

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​

ಆಗಸ್ಟ್​ 27ರಂದು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಖಾನ್​ ನಿವಾಸದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಜರುಗಿದೆ.

Salman Khan Ganesh Chaturthi puja
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2025 at 11:13 AM IST

ಬುಧವಾರದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದಾಚರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಆರತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರ ತಾಯಿ ಸಲ್ಮಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಣಪತಿಯ ಸುಂದರ ವಿಗ್ರಹದ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಸಲ್ಮಾ ಖಾನ್ ಆರತಿ ಮಾಡಿದರು, ನಂತರ ನಟನ ತಂದೆ - ಹಿರಿಯ ಗೀತೆರಚನೆಕಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಆರತಿ ಮಾಡಿದರು. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೆರೆದಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ​​ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಜ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಗಣೇಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್, ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್, ಅಲ್ವಿರಾ ಖಾನ್, ಅಲಿಜೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, ಅರ್ಪಿತಾ, ಆಯುಷ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಅಹಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಯತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಖಾನ್​ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತವಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್​​​ಮುಖ್ ಮತ್ತು ಜೆನೆಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಬುಧವಾರ ಹಲವಾರು ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ನಟಿ ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಾಕಿ ಭಗ್ನಾನಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಜೋಡಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ''ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಕಾರಣ, ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು 13 ದಿನಗಳ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ದಿನ ಹಳೇ ಹಬ್ಬದಾಚರಣೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ''ಈ ವರ್ಷ ನೀವಿಲ್ಲದೇ ಮನೆ ಅಪೂರ್ಣವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

