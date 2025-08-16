ETV Bharat / entertainment

ವಾರ್ 2 vs ಕೂಲಿ: ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ; ರಜನಿ​ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಹೃತಿಕ್​ ​ - ಜೂ.ಎನ್​​ಟಿಆರ್​ ಚಿತ್ರ - WAR 2 VS COOLIE

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್-ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರಗಳು ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ್ದು, ವಾರ್ 2 ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಕೂಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 16, 2025 at 11:37 AM IST

2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಕೂಲಿ' ಮತ್ತು 'ವಾರ್​ 2' ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಕೂಲಿ' ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ - ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪೈಕಿ, ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿವೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, 2ನೇ ದಿನದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸರ್​ಪ್ರೈಸಿಂಗ್​​ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​​ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳೀಗ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ವಾರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು 'ವಾರ್ 2' ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, 2ನೇ ದಿನ 56.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 108.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ, ವಾರ್​ 2 ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 79 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಫ್​ ಫೈಟ್​ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ.

ವಾರ್ 2 ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್: ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ 2 ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 51.52% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್​​ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ - 27.16%, ಆಫ್ಟರ್​​ನೂನ್​​ ಶೋ - 58.71%, ಈವ್ನಿಂಗ್​​ ಶೋ - 63.86%, ನೈಟ್​ ಶೋ - 56.36% ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯನ್ನು​​ ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಕೂಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕೂಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, 2ನೇ ದಿನದಂದು ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ 53.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 118.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು, ವಾರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ ಫೈಟ್​ ಅನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕೂಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ (ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​) ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 153 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಲು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 600 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

