2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಕೂಲಿ' ಮತ್ತು 'ವಾರ್ 2' ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಕೂಲಿ' ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ - ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪೈಕಿ, ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿವೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, 2ನೇ ದಿನದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳೀಗ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ವಾರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು 'ವಾರ್ 2' ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, 2ನೇ ದಿನ 56.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 108.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ, ವಾರ್ 2 ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 79 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ.
ವಾರ್ 2 ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್: ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ 2 ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 51.52% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ - 27.16%, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಶೋ - 58.71%, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೋ - 63.86%, ನೈಟ್ ಶೋ - 56.36% ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಕೂಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕೂಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, 2ನೇ ದಿನದಂದು ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ 53.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 118.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು, ವಾರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್ ಅನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕೂಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ (ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 153 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಲು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 600 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
