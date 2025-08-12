ETV Bharat / entertainment

ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ನೆಲಸಮ: ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? - VISHNUVARDHAN MEMORIAL ISSUE

ವಿಷ್ಣು ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆಲಸಮಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜಾಗ ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Vishnuvardhan Memorial Demolition
ವಿಷ್ಣು ಸಮಾಧಿ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 1:57 PM IST

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಂದನವನದ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ/ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದವರಿಗೆ ಬಹಳಾನೇ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಅಭಿಮಾನ್‍ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷ್ಣು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನೆಲಸಮಗೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಘಾತಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಸದ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯ ಜಾಗ ವಾಪಸ್​ ಸಿಗುತ್ತದೋ, ಇಲ್ಲವೋ? ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!. ಆದ್ರೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಜೋರಾಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕವಿದೆ ಎಂಬ ತೃಪ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಕುಟುಂಬದ್ದು: ಅಭಿಮಾನ್‍ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಸಿಂಹನ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸಣ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪತ್ನಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಜಾಗ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‍ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯತಿಥಿಗಳಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನ್‍ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

balakrishna samadhi
ಬಾಲಣ್ಣನವರ ಚಿರನಿದ್ರಾಲಯ (Photo: ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಪ್ತರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ: ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು (ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ) ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗ - ಸ್ವತಃ ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ? ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯೇ? ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಾಗ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲೀಸ್‍ಗೆ ಪಡೆದು, ಅಭಿಮಾನ್‍ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಿದರು': ''ಅಭಿಮಾನ್‍ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಜಾಗ ಹಿರಿಯ ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಜಾಗ ಎಂದೇ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜಾಗವಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೇ, ಅವರಿಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಜಾಗವಲ್ಲ. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಜಾಗ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲೀಸ್‍ಗೆ ಪಡೆದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ್‍ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಿದರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ''ಈ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಹೌದು, 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಮದ್ರಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆ ಕಾಲದ ನಟರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಮನಗಂಡು, ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊರೆಹೋದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾದವು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾಯಿತು. 60ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಠೀರವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ್‍ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು''.

Vishnuvardhan samadhi
ವಿಷ್ಣು ಸಮಾಧಿ (Photo: ETV Bharat)

'ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ': ''ಈ ಪೈಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿರಿಯ ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೈಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನ ನೀಡಿತು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಾಗ ಪಡೆದ ಬಾಲಣ್ಣ, ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಹ ನಡೆದವು. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ಆದವು‌. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಲಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ''.

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಿಧನದ ನಂತರ ನಡೆದದ್ದೇನು? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಿಧನರಾದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಗಣೇಶ್‍ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‍ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು 10-10 ಎಕರೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು 2003ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 4 ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಮೀನು ಮಾರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಅಭಿಮಾನ್‍ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರಲು ಅಥವಾ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ನೀಡಿದ್ರೆ, ಕೂಡಲೇ ಜಮೀನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು‌.

ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾರುವುದು ಸರಿ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಲೀಸ್‍ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರುವುದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಅಭಿಮಾನ್‍ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೂ ಅದೇ!.

Fans at Vishnuvardhan samadhi
ವಿಷ್ಣು ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು (Photo: ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗವನ್ನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು: ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಈ ಪೈಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜಮೀನನ್ನು ಅಂದೇ ಮಾರಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲನ್ನು ಗಣೇಶ್‍ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು. 10 ಎಕರೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದ 10 ಎಕರೆಗೆ ತಾನೇ ವಾರಸುದಾರ ಎಂದು ಗಣೇಶ್‍ ಎಂದುಕೊಂಡರು.

ಗೊಂದಲಮಯ ಜಾಗವಾದ ಅಭಿಮಾನ್‍ ಸ್ಟುಡಿಯೋ: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ವಿಲ್ಸನ್‍ ಗಾರ್ಡನ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಮಗಳು ಗೀತಾ ಬಾಲಿ ಅವರಿಗೆ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಭಾರತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವಾಗ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮಾರಾಟವಾಯಿತೋ ಆಗ ಗೀತಾ ಬಾಲಿ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪಾಲು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಭಿಮಾನ್‍ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜಾಗ ಗೊಂದಲಮಯ ಮತ್ತು ವಿವಾದಿತ ಜಾಗವಾಯಿತು.

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‍ ನಿಧನ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು: ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‍ (2009, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30) ನಿಧನರಾದರು. ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿಮಾನ್‍ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು. ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

Vishnuvardhan Memorial Demolition
ವಿಷ್ಣು ಸಮಾಧಿ ನೆಲಸಮ (Photo: ETV Bharat)

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‍ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಗೊಂದಲಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ: ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‍ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೇಲೆ, ಆ ಜಾಗದ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‍ ಕುಟುಂಬದವರು, ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಭಿಮಾನ್‍ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಕುಟುಂಬದವರು ಕೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿತು. ಅದಾಗಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಈಗ ಗೊಂದಲಗಳೆದ್ದಿವೆ.

ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಗಿರುವುದು ತಮ್ಮ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‍) ಮಗನಿಂದ ಎಂದು ಬಾಲಣ್ಣ ಪುತ್ರಿ ಗೀತಾ ಬಾಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈವಾಡವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟಲು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‍ ಸಮಾಧಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‍ ಮಗ ಕಾರ್ತಿಕ್‍ನಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ನಾನು, ನಮ್ಮಕ್ಕ, ಗಣೇಶ್‍ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‍ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‍ ಅವರ ಮಗ ಕಾರ್ತಿಕ್‍ ಒಬ್ಬನೇ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್‍ಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ಲಾನ್‍ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಲಾಭವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್‍ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾನೂ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಗಳು ಗೀತಾ ಬಾಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಮೊದಲು 10 ಎಕರೆ ಹೋಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದಿದ್ದ 10 ಎಕರೆಯೂ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‍ ಅವರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆಸ್ತಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಜಾಗ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಜಾಗವೂ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಹ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನೆಲಸಮವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‍ ಅವರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಸಮಾಧಿಯೂ ನೆಲಸಮವಾಗಿದೆ.

ಒಂದಡಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾದರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು, ತನ್ನ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಯಾರೋ ಯಾರಿಗೋ ಮಾರಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದರೆ, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ, ಇಂಥ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಜಮೀನನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದೇಕೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.

