2 ಶೇಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವಿಜೃಂಭಿಸಲು ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ರೆಡಿ - ANDONDITTU KAALA

'ಅಂದೊಂದಿತ್ತು ಕಾಲ' ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ 'ಅಂದೊಂದಿತ್ತು ಕಾಲ' (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 22, 2025 at 10:20 AM IST

2 Min Read

ಚಂದನವನದಲ್ಲೀಗ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರಂಗು ಕಳೆಕಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ, 90ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮನಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಅಂದೊಂದಿತ್ತು ಕಾಲ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿನಯ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎರಡು ಶೇಡ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ‌.

ಭುವನ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮೂಲಕ ಭುವನ್ ಸುರೇಶ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ಸಾರಥಿ ಕೀರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತೀ ಹಾಡುಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನಂಜಯ್ ರಂಜನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀರಾಮ್ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ 'ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ.... ತಂದಲೇ ನೀನಿಲ್ಲಿ... ಪ್ರೀತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ...' ಹಾಡು ಕೇಳುಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಮೊದಲ ಆಮಂತ್ರಣವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 'ಅಂದೊಂದಿತ್ತು ಕಾಲ' ಸಿದ್ಧ (Photo: ETV Bharat)

ಅಂದೊಂದಿತ್ತು ಕಾಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿನಯ್‍ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಎರಡು ಶೇಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೀವನದ ಕಥೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ, ವಿನಯ್‍ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

ನಟಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುರೇಶ್‍ ನನಗೆ ಸುಂದರ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡುವ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ವಿನಯ್‍ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ, ವಿನಯ್‍ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿರುತೆರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ವಿ.ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾ ಬಾಲರಾಜ್, ಜಗಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಂದೊಂದಿತ್ತು ಕಾಲ' ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ (Photo: ETV Bharat)

ಬೆಂಗಳೂರು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್‍ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಐದು ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ವಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎ.ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಸುರೇಶ್ ಆರ್ಮುಗಂ ಸಂಕಲನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ರವಿವರ್ಮ ಸಾಹಸ, ರಘು ಆರ್ ಜೆ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಸುಮಂತ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೊದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಶಿವು ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಲೊಕೇಶ್ ಎನ್ ಚಿತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

'Andondittu Kaala' stars
'Andondittu Kaala' stars
'Andondittu Kaala' stars
'Andondittu Kaala' stars
