ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು, 'ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ್ರೆ, ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ನೂರಾರು ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ, ಬೇಗ ಆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ಲಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು, 'ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಎಲ್ಲಾ ಡಿ.ಬಾಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಾಸು ಅತ್ತಿಗೆ' ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, 'ನಿಮಗೂ ಸಹ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅತ್ತಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಮುಂದೆ ನಮಗಾಗಿ ಕಾದಿವೆ. ಈಗಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅತ್ತಿಗೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೀಳದೇ ಇರಲಿ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪ್ರೀತಿ - ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜಾಮೀನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ನಟನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮರುದಿನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ನಿಂತಿರುವ ಹಿಮ್ಮುಖದ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ (ಒಡೆದ ಹೃದಯ) ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದರು.
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ''ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದರ್ಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಸಂದೇಶ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ನನ್ನ ನಂಬಿ ಕನಸು ಕಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಹೂಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾಸ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
