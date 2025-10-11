ETV Bharat / entertainment

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ 'ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ' ವೀಕ್ಷಿಸಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ರಿಪ್ಪನ್​ ಸ್ವಾಮಿ' ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Rippan Swaamy enters OTT
ಒಟಿಟಿಗೆ ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ 'ರಿಪ್ಪನ್​ ಸ್ವಾಮಿ' (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 11, 2025 at 5:08 PM IST

ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನ್ಯಾವುದೋ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಚೆಕ್​ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ 'ರಿಪ್ಪನ್​ ಸ್ವಾಮಿ' ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್​​ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನೋಡಬಹುದುದಾಗಿದೆ.

ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮನೆ ತಲುಪಿದ ರಿಪ್ಪನ್​ ಸ್ವಾಮಿ: ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ. ಚಂದನವನದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ: ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಒಟಿಟಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವಿದ್ದಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಚಿತ್ರವಿದು: ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ರಿಪ್ಪನ್​ ಸ್ವಾಮಿ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುಣ, ಕೋಪ, ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ 'ರಿಪ್ಪನ್​ ಸ್ವಾಮಿ' ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಟ್​​​ಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಸೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ರು': ಕಾಂತಾರ ಜಬ್ಬಜ್ಜ ಪಾತ್ರಧಾರಿ

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎದುರಾದ ಬೇಡದ ಸಂಬಂಧ ತನ್ನ ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಬೇಡ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದವಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕಾ? ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾ? ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂತಾರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ವಾರಾಂತ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ; 500 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕನ್ನಡದ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವಿದು

ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ 'ರಿಪ್ಪನ್​ ಸ್ವಾಮಿ' ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)

ಪಂಚಾನನ ಫಿಲಂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಯಾಮ್ಯುವೆಲ್ ಅಭಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಸಿ ಎಂ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ಶಶಾಂಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಂಕಲನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 29ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು.

