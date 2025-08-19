ಜೋಗತಿಯವರ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರ 'ವೇಷಗಳು' ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ನಟ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಿಂಹಣ್ಣ'ನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರೀಗ ಜೋಗತಿಯರ ಕಥೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಈ ವೇಷಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್, ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಪತ್ರಕರ್ತ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರು ಜೋಗತಿಯರ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ, ಸುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ 'ವೇಷಗಳು' ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಎರಡು ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಹಣ್ಣ ಎನ್ನುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 3 ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಡಿ ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ದಳವಹಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿಯವರು ಜೋಗತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಭಿನ್ನ ನೋಟವನ್ನೂ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 32 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿತು ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾ: ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೇಷಗಳು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮ್ಮ ಲಘು ಹಾಸ್ಯದ ಧಾಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರ ತಂಡವೊಂದು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವೇಷಗಳು ಚಿತ್ರ ಗಾಂಧಿನಗರಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಥಾಮ ಟೀಸರ್: ಪ್ರೇಮ, ಭಯ, ಹಾಸ್ಯ; ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾ ಬೆಳಗೆರೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಇರಲಿದೆ. ಸೌಜನ್ಯ ದತ್ತರಾಜು ರಾಜ್ ಗುರು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಪಿ ರಾವ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.