ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು, ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ: ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ - URVASHI RAUTELA TEMPLE STATEMENT

ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ( File photo: Etv Bharat )

ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ್​): ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 'ಊರ್ವಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನ'?! ''ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದರಿನಾಥ್ ಧಾಮ್ ಬಳಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 'ಊರ್ವಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಿರೂಪಕ, ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಊರ್ವಶಿ ನಕ್ಕರು. ಜೊತೆಗೆ, "ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ: ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾರ ಹಾಕಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಊರ್ವಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತ: ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಲವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೇದಾರನಾಥ್ ಯಾತ್ರಾ ಪುರೋಹಿತ ಸಂತೋಷ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಮತ್ತು ಗೋ ರಕ್ಷಣಾ ನಾಯಕ ಥಾಣಪತಿ ಮಣಿ ಮಹೇಶ್ ಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಾರ್‌ಧಾಮ್‌ನ ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಊರ್ವಶಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇಗುಲವಿದು: ಬದರಿನಾಥ್ ಬಳಿ ಇರುವ ದೇವಾಲಯವು ಪೌರಾಣಿಕ ಮೂಲ ಹೊಂದಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ನಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಊರ್ವಶಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.

