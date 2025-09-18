ETV Bharat / entertainment

ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​ ಅವ್ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಪಡೆದಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರ

ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ 'ಬುದ್ಧಿವಂತ'ನ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Real Star Upendra
ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ (Photo: ETV Bharat)
September 18, 2025

ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಾದ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಉಪ್ಪಿ, 57ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್​​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕವೂ ನಟನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿ ಅವರಿಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್. ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಕುರಿತು ಅವರ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಸಕ್ತಿ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ: ''ಉಪೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಪಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್​​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ, ಉಪ್ಪಿ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರ ಬಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ‌. ನೋಡಲು ಸಣ್ಣ, ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಉಪ್ಪಿ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅಭಿನಯದ ಅನಂತನ ಅವಾಂತರ ಹಾಗೂ ಲವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು'' ಅಂತಾರೆ ಉಪ್ಪಿ ಆಪ್ತರು‌.

ತರ್ಲೆ ನನ್ಮಗ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಪಯಣ: 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಉಪೇಂದ್ರ, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ತರ್ಲೆ ನನ್ಮಗ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಕೂಡಾ ಆಯ್ತು. ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ನಂತರದ ಪಯಣ ಅದ್ಭುತ.

Upendra with Rajinikanth
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಉಪೇಂದ್ರ (Photo: ETV Bharat)

'ಶ್' ಯಶಸ್ಸು: ''ಗುರುಗಳಾದ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು, ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರನ್ನು ಹೀರೋ ಮಾಡಿದ ಹಾರರ್ ಕಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ 'ಶ್'. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್​ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ಅಂತಾ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಆಪ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಕ್ಸಸ್: ''ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಉಪೇಂದ್ರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡ ಚಿತ್ರ 'ಓಂ'. ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಹಾಗು ಉಪೇಂದ್ರರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಚಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ 5,000ರೂ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಅನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು'' ಎಂದು ಆಪ್ತರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟ A ಸಿನಿಮಾ: ಈ ಸಿನಿಮಾದ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನೀವೇ ಹೀರೋ ಆಗಿಬಿಡಿ ಎಂದಾಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ 'A' ಸಿನಿಮಾ‌. ಉಪೇಂದ್ರ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ರಾತ್ರೋ-ರಾತ್ರಿ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ 'ಉಪೇಂದ್ರ'. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ಬುದ್ದಿವಂತ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತಾ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ ಬೇಡ ಎನ್ನದೇ ಪ್ರೀತ್ಸೆ, ಕುಟುಂಬ, ಗೋಕರ್ಣ, ಗೌರಮ್ಮ, ಸೂಪರ್, ಯು ಐ, ಈಗ ಭಾರ್ಗವ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Upendra with Allu Arjun
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​ ಜೊತೆ ಉಪೇಂದ್ರ (Photo: ETV Bharat)

ಹೀರೋ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪಾತ್ರ, ಕಥೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಶಕುನಗಳಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆವು. ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶನ‌‌ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರದಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ಸ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್​​ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ತರಹದ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿ, ಬಳಿಕ ಕೂದಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿಸಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

