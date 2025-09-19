ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್: ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಈ ಮಟ್ಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಆಪ್ತರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 1:04 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಗಡಿಮೀರಿ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಿಂದಲೇ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ: ಯಶ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ''ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ಟಾಕಿ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಕೂಡಾ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.
45 ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್: ''ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಪೀಸ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಶೇಷ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಯಶ್ ಆಪ್ತರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಕೆಲ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ನಾವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಯಶ್: ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿಯವರ ಸಾಹಸ ಪರಿಣಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಥೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ 2 ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದುಕೊಂಡರು. ಈಗ ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ರಾಫ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿಯವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೂ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸೇರಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.