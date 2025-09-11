ವರುಣ್ ತೇಜ್-ಲಾವಣ್ಯ ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನನ: ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ
ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2025 at 11:46 AM IST
ಟಾಲಿವುಡ್ ತಾರಾ ದಂಪತಿ ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ದಂಪತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅಪಾರ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ (ಚಿರಂಜೀವಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು) ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೊದಲ ಗಂಡು ಮಗು ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ತೇಜ್ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ಜೊತೆಗಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ "ಅವರ್ ಲಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್, 10.09.2025" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಕೂಡಾ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣ್ ಕೂಡಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ "ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಲಿಟಲ್ ಒನ್! ಕೊನಿಡೇಲಾ ಕುಟುಂಬದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೋಷಕರಾಗುತ್ತಿರುವ ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ಭಡ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಾಗಬಾಬು ಮತ್ತು ಪದ್ಮಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರಲಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ 2023ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಲಿಯ ಟಸ್ಕನಿಯ ಸುಂದರ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಯಾವುದೇ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದಂಪತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮೇ 6ರಂದು ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪಯಣದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. "ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪಾತ್ರ - ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ, ಅಲ್ಲು ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ, ನಿತಿನ್, ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು, ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಸ್ನೇಹಿತರು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.