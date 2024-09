ETV Bharat / entertainment

ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ 'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಭಾಷಾ' ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​: 2209 AD ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​​ - Billa Ranga Baasha

By ETV Bharat Karnataka Team

ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾದ್ ಷಾ ಬರ್ತ್​​​ಡೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಭಾಷಾ' ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಲೋಗೋ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಿದು ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಟ್ರೀಟ್​ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​​ನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಬರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಮೆ, ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಮತ್ತು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'Once Upon A Time in 2209 AD' ಎಂದು ಶುರುವಾಗುವ ಝಲಕ್ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಥೆ ಏನಿರಬಹುದು ? ಅನೂಪ್ ಹೇಳಲೊರಟಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಥಾ ಹಂದರವೇನು? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ನೋಡುಗನಲ್ಲಿದೆ.

ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ 'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಭಾಷಾ' ಅವರ ಸಿನಿಕರಿಯರ್​​​ನ ಬಿಗ್​​ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹನುಮಾನ್'ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನಿರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ‌ ಚೈತನ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸೂಪ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರೈಮ್ ಶೋ ಎಂಟರ್​ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.