10 ದಿನದಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ 'ಬಾಘಿ 4': 'ಅಂಜನಿಪುತ್ರ' ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಾಘಿ 4' ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2025 at 5:23 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 'ಬಾಘಿ 4' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಹರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ 'ಅಂಜನಿಪುತ್ರ' ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
|ದಿನ
| ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|13.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|11.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|12.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)
|5.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)
|4.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಗುರುವಾರ)
|3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ)
|2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ)
|3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹತ್ತನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ)
|4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಒಟ್ಟು
|89.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಒಡೆತನದ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಬಾಘಿ 4 ಚಿತ್ರ 13.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಈವರೆಗೆ 89.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಪ್ಪಿ 'ಭಾರ್ಗವ' ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು: ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ದಂಪತಿಗೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಕಾಟ: ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್, ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್