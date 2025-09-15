ETV Bharat / entertainment

10 ದಿನದಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ 'ಬಾಘಿ 4': 'ಅಂಜನಿಪುತ್ರ' ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಾಘಿ 4' ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.

Director A Harsha, Tiger Shroff's 'Baaghi 4' poster
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಹರ್ಷ, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ 'ಬಾಘಿ 4' ಪೋಸ್ಟರ್ (Photo: ETV Bharat, Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2025 at 5:23 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 'ಬಾಘಿ 4' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಹರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಚಿತ್ರ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​​ನಲ್ಲೂ 'ಅಂಜನಿಪುತ್ರ' ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ದಿನ​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)13.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)11.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)12.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)5.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)4.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಗುರುವಾರ)3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ)2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ)3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಹತ್ತನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ)4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಒಟ್ಟು89.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಬಾಲಿವುಡ್​​ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಒಡೆತನದ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಸನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಬಾಘಿ 4 ಚಿತ್ರ 13.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಈವರೆಗೆ 89.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

