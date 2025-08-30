ಭಜರಂಗಿ, ಅಂಜನಿಪುತ್ರ, ವೇದ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ. ಹರ್ಷ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 10 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಇವರು ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಬಾಘಿ 4' ಮುಖೇನ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬಾಘಿ 4'ರ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ 'ಬಾಘಿ' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ 4ನೇ ಭಾಗವಾಗಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರೋ ಟೀಸರ್, ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂವಿ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಸಯ್ಯಾರಾ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಳಗ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜಾನರ್ನತ್ತ ಮತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಒಳಗೊಂಡ 'ಬಾಘಿ 4' ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
3 ನಿಮಿಷ 41 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಇರಿದು, ಸೀಳಿ, ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಆತ್ಮಹ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ದುಃಖಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಯ ನಡುವಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಆತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಹೇಳಲಿದೆ. ಗುಪ್ತ ಸತ್ಯವು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ತಿರುಚಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಕೂಡಾ ಇದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಇದೊಂದು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಪ್ರತೀಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿ, ನಿರಂತರ ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಭಯಾನಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಂತಿದೆ.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು, ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬೀರ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಘಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2004ರ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ವರ್ಷಮ್ ಮತ್ತು 2011ರ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ದಿ ರೈಡ್: ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಆಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಬಾಘಿ 2 (2018) ಅನ್ನು ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ, ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್ಪೇಯಿ ಮತ್ತು ರಣ್ದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಕ್ಷಣಂನ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ಬಾಘಿ 3 ಮೂಡಿ ಬಂದಿತು. ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.