ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆರ್ ಜೆ ಅಮಿತ್
ಕಳೆದ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಆರ್ಜೆ ಅಮಿತ್, ಶೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2025 at 12:49 PM IST
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲಿವುಡ್ ರೀ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಡಿಸಿ ಯಶವಂತ್ ವಿ.ಗುರುಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಬಿಡದಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಜಡಿದಿತ್ತು. ಇದು ತಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಆರ್ಜೆ ಅಮಿತ್, ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಕನಸೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ''.
''ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಕ್ಷನ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಟೀಮ್ ಅಂತಾ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ. ಈ ಶೋ ನೋಡಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ''.
''ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮನೆ, ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್.... ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಈಗ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತಾನೂ ಟೆನ್ಶನ್ ಇದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಅಮಿತ್.
''ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಬೇಸರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿ'' ಅಂತಾ ಆರ್ ಜೆ ಅಮಿತ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇರೆಗೆ ಜಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ರೀ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಡದಿ ಬಳಿಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.