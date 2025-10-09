ETV Bharat / entertainment

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್​ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆರ್ ಜೆ ಅಮಿತ್

ಕಳೆದ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್​ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ​​ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಆರ್​​​ಜೆ ಅಮಿತ್, ಶೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

RJ Amith
ಆರ್​ಜೆ ಅಮಿತ್ (Photo: Bigg Boss Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2025 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲಿವುಡ್​ ರೀ ಓಪನ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಡಿಸಿ ಯಶವಂತ್​ ವಿ.ಗುರುಕರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಬಿಡದಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ ಮನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಜಡಿದಿತ್ತು. ಇದು ತಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.

ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಸೀಸನ್​​ 12 ಶೋ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೆಸಾರ್ಟ್​​​ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್​ ಆಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಆರ್​​​ಜೆ ಅಮಿತ್, ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್​ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆರ್ ಜೆ ಅಮಿತ್ (Video: ETV Bharat)

''ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಕನಸೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ‌ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಡನ್​ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್​ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ''.

''ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ‌ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಕ್ಷನ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಟೀಮ್ ಅಂತಾ ಸಾವಿರಾರು ಜನ‌ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ. ಈ ಶೋ ನೋಡಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ''.

''ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಆ ಕಲರ್​​ಫುಲ್ ಮನೆ, ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್.... ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಈಗ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತಾನೂ ಟೆನ್ಶನ್ ಇದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಅಮಿತ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

''ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಬೇಸರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿ'' ಅಂತಾ ಆರ್ ಜೆ ಅಮಿತ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್'​ಗೆ ಹೋದವರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ...': ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇರೆಗೆ ಜಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು​ ರೀ ಓಪನ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಡದಿ ಬಳಿಯ ರೆಸಾರ್ಟ್​ ಒಂದರಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

BIGG BOSS KANNADA 12ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ 12ಆರ್​ ಜೆ ಅಮಿತ್BIGG BOSS RJ AMITH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗಿಳಿಯು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ!?: ಪ್ರಾಣಿ -ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಭವ್ಯಾ; ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನನ್ಯ - ಅಪಾರ!

ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್​ಗೆ 19 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ ಶಂಕೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ: ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರವಿಂದ್​ ಕಶ್ಯಪ್ ಜೊತೆ​ ಎಕ್ಸ್​ಕ್ಲೂಸಿವ್​​ ಮಾತು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.