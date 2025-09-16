'ಖಂಡಿತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆ': 'ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ' ವಿಮರ್ಷಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್
ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ. ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತಾ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 16, 2025 at 10:05 AM IST
ಸಚಿನ್ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅಭಿನಯದ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಗರದ ಮಂತ್ರಿಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ - ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ಕಶೋರ್ ಸುಧೀರ್ ಹಾಗೂ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್, ಇದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಜಭೂತಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು.
ನಂತರ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೈಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ - ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಮಗ ರಾಜವರ್ಧನ್, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಕಾಲೀನರಾದ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗೇಶ್, ಎಮ್.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ, ಬೀರದಾರ್, ಉಮೇಶ್, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯ್ತು. ರಾಜವರ್ಧನ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಮನತುಂಬಿ ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿದ್ರು.
ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಯೇಟೀವ್ ಹೆಡ್, ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿರುವ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪೋಷಕನಟನ ಮಗನಾಗಿ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್. ಅವರ ಸಲಹೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋದು ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಹಳ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಇದು ಖಂಡಿತಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾಯಕ ನಟ ಸಚಿನ್ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತರುಣ್, ರಾಗಿಣಿ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಎಂದರು. ಕಿಶೋರ್, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ತಾರಾಬಳಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಣಾಂಬಿಕ ಪಿಚ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕೆ.ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, Barnswallow ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣವಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿ.ಎ.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಅವರೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾಗೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಕೆವಿನ್ ಸಂಕಲನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ಸೆ.19, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.