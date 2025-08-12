ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ ನೆಲಸಮಗೊಂಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೂ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೆ ಮಂಜು ಕೂಡಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೆ ಮಂಜು ಪೋಸ್ಟ್: ''ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬೆಲೆ ತೆರುತ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ದೇವರು ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು, ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ವಿಷ್ಣು ಸೇನೆ'' ಎಂದು ಕನ್ನಡದ ಭರವಸೆಯ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೆ ಮಂಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ತಾವು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.
ನಟನ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ರು, ಕರ್ಣನ ಸೈನ್ಯ ಬಿಡಲ್ಲ' ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಓರ್ವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ವಿಷ್ಣು ದಾದ, ವಿಷ್ಣು ಸೈನ್ಯ, ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿ - ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ದಿನ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ತಂದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ''ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವ ಸಿಗಲೇಬೇಕು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಹಲವರು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವೆ (ರಾಜ್ಯ) ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನು "ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.