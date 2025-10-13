ETV Bharat / entertainment

ವಿಟಿಲಿಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಥಾ ಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಳಿಚುಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿಹಕ್ಕಿಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಾಜಲ್

ಬಿಳಿಚುಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿಹಕ್ಕಿಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಾಜಲ್ ಅವರು ಕವಿತಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಳಿಚುಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿಹಕ್ಕಿಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಕುಂದರ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಮಹೇಶ್​ ಗೌಡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 13, 2025 at 12:09 PM IST

2 Min Read
ಮಹಿರಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ಬಿಳಿಚುಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿಹಕ್ಕಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡು ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಡುಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಜಮಾನದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಚಿತ್ರದ ಕಥಾ ಹಂದರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಂತಿರುವ ಈ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳುಗರ ಮೈಮನಸುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಮೂವತ್ತು, ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇಸತ್ತು, ಆಕೆ ಬಂದ್ಲು ಈವತ್ತು, ಏನೀ ವಿಸ್ಮಯ.. ಎಂದು ಶುರುವಾಗುವ ಹಾಡು ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯೋ ಆಂಟೊನಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರೋ ಈ ಗೀತೆಗೆ ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊನ್ನುಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೇಳುಗರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಿದೆ.

ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಾಜಲ್ ಕುಂದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರೋದು ವಿಶೇಷ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಲಾವಿದರಾದ ವೀಣಾ ಸುಂದರ್, ಜಹಾಂಗೀರ್, ರವಿ ಭಟ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಳಿಚುಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿಹಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ (ETV Bharat)

ಎದೆಯೊಳಗಡೆ ಅರಳುತಲಿದೆ ಬಳಿ ಕರೆಯುವ ಬಯಕೆಯು ಎಂಬ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ರೋಮಾಂಚಕ ಸಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಳುಗರನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಭಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂ. ಆರ್ ಮತ್ತು ತನುಶಾ ಕೆ. ಎಂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Actor Mahendra Gowda
ನಟ ಮಹೇಂದ್ರ ಗೌಡ (ETV Bharat)

ಸದರಿ ಹಾಡು ಕೂಡಾ ಇದೀಗ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿಟಿಲಿಗೋ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಖುದ್ದು ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಹೊನ್ನುಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಬಿಳಿಚುಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿಹಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ (ETV Bharat)

'ದಿಲ್ಮಾರ್‌'ಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಾಥ್ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ) : ಯಶ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಜಾದು ಮಾಡಿದ್ದ ರೈಟರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವರು 'ದಿಲ್ಮಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕುರ್ಚಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಲಾಗ್​​ ರೈಟರ್​​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿಲ್ಮಾರ್‌'ಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಾಥ್: ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ

