ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ '45' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಕನ್ನಡ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಳೆ 57ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, '45' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 10:40 AM IST
ಉಪೇಂದ್ರ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ 'ಬುದ್ಧಿವಂತ' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಉಪ್ಪಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ '45' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹೌದು, ನಾಳೆ ಯು ಐ ಸ್ಟಾರ್ 57ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, '45' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್, ದಿ ಬೀಸ್ಟ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ 18.09.25 ರಂದು ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ರೋರ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೇ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೈಲೆಟ್. ಚಂದನವನದ ಘಟಾನುಘಟಿ ತಾರೆಯರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸಹಜವಾಗೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮೂವರೂ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಚಂದನವನದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕುರ್ಚಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಉಪೇಂದ್ರ ಜನ್ಮದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ, ಸಿನಿಮಾದ ಫೈನಲ್ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಎಂ.ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ 45 ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರೋ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡ.40ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲಿದೆ. ಕೆನಡಾದ "MARZ" ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಹಾಲಿವುಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಪಡ್ಡೆಹುಲಿ, ಗಾಳಿಪಟ 2 ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಮಾ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.