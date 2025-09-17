ETV Bharat / entertainment

ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ '45' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್​

ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಕನ್ನಡ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಳೆ 57ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, '45' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

Glimpse Real Star Upendra's Birthday
ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ '45' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್​ (Photo: Film Posters)
Published : September 17, 2025 at 10:40 AM IST

ಉಪೇಂದ್ರ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ 'ಬುದ್ಧಿವಂತ' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ. ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್​ ಫ್ಯಾನ್​​ ಬೇಸ್​​ ಇದೆ. ಉಪ್ಪಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ '45' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಿಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಹೌದು, ನಾಳೆ ಯು ಐ ಸ್ಟಾರ್ 57ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, '45' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ​​ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ತ್​​​​ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್​​, ದಿ ಬೀಸ್ಟ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ 18.09.25 ರಂದು ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಗೆಟ್​ ರೆಡಿ ಟು ರೋರ್​​'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳೇ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನ ಹೈಲೆಟ್​. ಚಂದನವನದ ಘಟಾನುಘಟಿ ತಾರೆಯರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸಹಜವಾಗೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮೂವರೂ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಚಂದನವನದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕುರ್ಚಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಉಪೇಂದ್ರ ಜನ್ಮದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ವಿಎಫ್​​ಎಕ್ಸ್​ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ, ಸಿನಿಮಾದ ಫೈನಲ್​ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್​ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಚಾರ​: ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ, ಸೋನು ಸೂದ್​​ಗೆ ಇ.ಡಿ ಸಮನ್ಸ್

ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ಎಂ.ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ 45 ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರೋ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್: ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದ, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸೋನು ಸೂದ್

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡ.40ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್​​ ಇರಲಿದೆ. ಕೆನಡಾದ "MARZ" ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಹಾಲಿವುಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಪಡ್ಡೆಹುಲಿ, ಗಾಳಿಪಟ 2 ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಮಾ ರಮೇಶ್​​ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

