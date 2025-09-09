ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವದಂತಿ: ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಯಾರಿ
ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ - ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 9, 2025 at 10:39 AM IST
'ಯುವ' ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 'ಎಕ್ಕ' ಮುಖೇನ ಭರವಸೆಯ ನಟನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಡಿ ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸದ್ಯ ಸುಕ್ಕಾ ಸೂರಿ ಜೊತೆ 'ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ 3' ಸಿನಿಮಾ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ನಟನ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಚಂದನವನದ ಯಶಸ್ವಿ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್ ಜೊತೆ ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದೆ.
ಯುವ ಬಳಿಕ ಎಕ್ಕ ಮೂಲಕ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿರುವ ಯುವನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪಿಆರ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಜಯಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಜಿ.ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಯುವನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆ.
ಚೌಕ, ರಾಬರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾಟೇರದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ರ್ಯಾಂಬೋ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಗಿರೋ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಸದ್ಯ ಏಳುಮಲೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಕಾಟೇರ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಈಗ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಏಳುಮಲೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾರೆಯರಿಗಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೋ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಶೋಗೆ ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜೊತೆ ತರುಣ್ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ತರುಣ್ ಸರ್ ಯುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಅವರಿಗೆ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸದ್ಯ ತರುಣ್ ಅವರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ - ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೌಕ, ರಾಬರ್ಟ್, ಕಾಟೇರ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದೀಗ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ತರುಣ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
