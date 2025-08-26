ಕನ್ನಡ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ರೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್' ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿ 7 ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಮೀನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಾಡು ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕ, ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
'ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ 10 ಮಿಲಿಯನ್+ ವ್ಯೂವ್ಸ್' ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಡು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ #1 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಜೈ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್, 'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ #1 ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಸ್, ಇಂಡಿಯಾ, ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂದೂ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಶೇರ್ ಆಗಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ''ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮೀರಿಸಿದೆ! ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್+ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ! ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಲವು ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಸಂತಸಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, 'ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್, ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಿ, ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 'ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಇರ್ತೀವಿ ಬಾಸ್ ಹಿಂದೆ' ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್. 'ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದರೆ, 'ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಬಾಸ್' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 'ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್' ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರೋ ಸಿನಿಮಾ 12-12-2025ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ? ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.