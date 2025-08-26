ETV Bharat / entertainment

ನಂಬರ್‌ 1 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್! ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದ 'ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್' ಹಾಡು

ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​​ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

Idre Nemdiyaag Irbek song Record
'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ಸಾಂಗ್​​ ರೆಕಾರ್ಡ್ (Photo: Screen-grab from song)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2025 at 11:16 AM IST

Updated : August 26, 2025 at 11:30 AM IST

ಕನ್ನಡ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್​ ಕ್ರೇಜ್​ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​​ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದರ್ಶನ್​ ಸೇರಿ 7 ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಮೀನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್​​ 14ರಂದು ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಆಗಸ್ಟ್​ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಾಡು ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕ, ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

'ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್​ 10 ಮಿಲಿಯನ್+ ವ್ಯೂವ್ಸ್' ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್​ ಮಾಡಿದ ಹಾಡು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ #1 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಜೈ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್​​, 'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, ಸಾಂಗ್​ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಜೊತೆಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ #1 ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್​ ಯೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಸ್, ಇಂಡಿಯಾ, ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ವಿಡಿಯೋಸ್​​ ಎಂದೂ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪೋಸ್ಟ್​​ಗಳು ಶೇರ್ ಆಗಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ''ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮೀರಿಸಿದೆ! ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್​​ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​ನಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್+ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ! ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಲವು ರೀಲ್ಸ್​​​ ಅನ್ನೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಸಂತಸಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್​​ ಒಂದರಲ್ಲಿ, 'ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್​​, ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಿ, ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್​​​' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 'ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಇರ್ತೀವಿ ಬಾಸ್ ಹಿಂದೆ' ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್. 'ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದರೆ, 'ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಬಾಸ್' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 'ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್'​ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್​ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರೋ ಸಿನಿಮಾ 12-12-2025ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ? ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

TAGGED:

IDRE NEMDIYAAG IRBEK SONG, DARSHAN FANS CRAZE, ದರ್ಶನ್ ದಿ ಡೆವಿಲ್​ ಸಿನಿಮಾ, ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್, THE DEVIL MOVIE

