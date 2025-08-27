ETV Bharat / entertainment

ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಿರಾಯ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 12ರಂದು 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

Published : August 27, 2025 at 4:52 PM IST

ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ 'ಹನುಮಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಟಾಲಿವುಡ್​​ ನಟ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಿರಾಯ್'. 'ಹನುಮಾನ್'​​​ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಟಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಿರಾಯ್ ಸಿನಿಮಾದ ಥಿಯೆಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಆನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಾಳೆ‌ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟೀಸರ್​​ಗೆ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಡಿ ಟಿ.ಜಿ.ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮನೋಜ್ ಮಂಚು ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ರಿತಿಕಾ ನಾಯಕ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಯೋಧಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಮಿರಾಯ್‌ಗೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಬಾಬು ಕರಣಂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂಗಳ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದ್ದು, ವಿವೇಕ್ ಕೂಚಿಭೋಟ್ಲ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರ 2D ಮತ್ತು 3D ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್​​​ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಮಿರಾಯ್ ಎಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂದರ್ಥ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆತನ 9 ರಹಸ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮಿರಾಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 5 ರಂದು 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮುಖೇನ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟೇ ಹೀರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಕಥೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡ ಸೂಪರ್‌ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ 'ಹನುಮಾನ್' ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿ, ನಾಯಕ ನಟ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 5 ರಂದು 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮುಖೇನ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟೇ ಹೀರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಕಥೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡ ಸೂಪರ್‌ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ 'ಹನುಮಾನ್' ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿ, ನಾಯಕ ನಟ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

